神州觀察：冒領救助禁不絕　扶貧亂象令人憂

中國各地農村當前扶貧攻堅戰打得如火如荼，到處是橫幅，口號震天響，但實際情況是不少地方扶貧腐敗亂象迭出，扶貧變扶貪，甚至劫貧濟富。

民政部日前公布，近期集中查處一批貪污侵佔、虛報冒領、截留挪用、優親厚友等向低保救助資金「伸黑手」的違紀違法案件。僅六至九月，全國清退不再符合條件的低保對象九十二萬八千戶、一百八十五萬人。同時，地方各級民政紀檢監察機構共立案一百六十件，問責幹部一百八十二人。

享受低保的條件，一般是家庭沒有任何勞動力，沒有家庭收入來源，家庭人口或者太老或者太小，而主要勞動力或者重病或者重殘。截至去年底，全國共有農村低保對象三千五百七十餘萬人，農村低保標準達到每人每年四千八百多元。

在中央近年持續加大扶貧領域反腐敗之下，竟然仍有近二百萬人造假吃低保，究竟還有多少人冒領？不得而知，但在道德淪喪、世風日下的社會，相信不會是少數。

農村低保是國家對農村居民的最低生活保障，是脫貧攻堅的「兜底」之舉，是困難群眾的「救命錢」。但在一些地方，財政低保資金卻淪為「唐僧肉」，有的基層官員濫用職權、弄虛作假，大搞「關係保」、「人情保」、「福利保」，致使不符低保條件者也吃低保，甚至有村官明碼實價出售低保名額。例如，雲南省隴川縣民政局「靠山吃山」腐敗窩案，竟有七成以上的官員親屬吃低保；陝西有村官將兒子年齡改成高齡長者吃低保；廣西、山西、甘肅早前也曾揭發大批有房有車有公司人士竟然享受低保。

扶貧領域腐敗愈演愈烈，原因眾多，除了制度設計不夠完善，亦與監管不嚴、審查不力等因素有關，說明扶貧領域監督嚴重滯後、缺位、錯位，更表明只要仍由政府官員或村官集中分配扶貧資源，在權力難以監督的情況下，根本就不能杜絕腐敗。內地扶貧政策已推行了四十年，國家投入的扶貧資金不下萬億元，但由於各地普遍造假，扶貧資金被不貧困的人鵲巢鳩佔，真正貧困的人口得不到應有救助，導致原本是一項惠民生的德政，部分地方卻被貪官搞成失民心的敗政。

當局需要警惕的是，隨着明年「脫貧」目標愈來愈近，扶貧腐敗可能更加嚴重，扶貧資金或將成為各級貪官的最後晚餐而瘋狂吞噬。尤其是，低保是惠及千百萬貧困民眾的惠民政策，最容不得黑手介入，而要確保低保制度正常實施，就須有完善的審核追責機制，同時加大對瀆職行為及以權謀私者的究責力度，對低保金冒領者亦要及時曝光，嚴厲打擊，並將所有扶貧資金去向都公開公示，讓全社會監督。