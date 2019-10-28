世界視線：准已婚者任神父　亞馬遜特事特辦

天主教神職傳統該否因應偏遠地區的個別需要而改寫？梵蒂岡召開特別大會嚴肅處理這個問題，一百八十四位主教雲集當地參與一場決定教廷發展的表決，他們當中六成人來自亞馬遜地區的九個國家，帶着南美土著的訴求來到梵蒂岡，要求教廷因應他們的困難，恩准修改教條，容許已婚有德行的男士擔任神父，容許女性組織事工會成為執事，以及批准將亞馬遜的文化儀式與天主教禮儀並存。主教團以大比數通過第一項決議，第二項則被否決。前者一旦獲教宗批准，將是拉丁禮教會千年來首例。

當地有這樣的需求，皆因森林村落長期缺乏正統的神職人員，神父要乘獨木舟長途跋涉才可到偏遠地區施行聖餐，不利於傳教，亦剝削了天主教徒的權利。另一邊廂，允許已婚人士擔任聖職的五旬節教會卻在當地蓬勃發展。此消彼長，若教宗不推動改革，讓當地人更易接觸天主教，梵蒂岡便會失去南美洲的「地盤」，喪失話語權。

事實上，亞馬遜不少部落已有一定數量的教徒，他們言語相通，已構成一個準教會的群體，只差在他們不奉行不婚主義，以及身為女性，無法升格為在地教會舉行彌撒，需依靠外來神父主持儀式。今次若解禁成功，主持婚喪和洗禮的任務就可交由當地人自顧，教廷也可更有效地調動資源。然而，歐洲傳統保守派非常反對這些主張，因為他們懼怕類似變動會蔓延全球，神父結婚將成常態，令天主教的世俗化加劇，失去其原有光環。對現有符合資格的神職人員來說，得來不易的資歷亦會遭貶損。否決女性擔任聖職，反映平權思想仍不適用於教廷。

議案仍需教宗方濟各拍板才生效。為了照顧保守派，他可採取折衷方法，在不修改教條的前提下破格讓已婚教徒成為神父，且僅限亞馬遜地區實施特例。至於女執事問題，教宗在講話時提到將繼續研究女性的角色，這是否意味教廷有可能為女性開設新聖職？亞馬遜不少教群的女性比例達三分之二或以上，極需要教會在結構上容許她們參與更多工作。