英國《金融時報》說，中央政府正在考慮讓林鄭月娥在明年三月辭任特首，另委其他人，正在考慮的人選包括金融管理局前任總裁陳德霖，以及曾與梁振英競逐特首大位的前政務司司長唐英年。

林鄭辭職是意料中事，並不新奇。新特首的考慮人選或許便是候選人名單的部分內容，也會是某些方面正積極游說推薦的人選，未必是甚麼大熱門人選。

依前例，林鄭辭職之後，將會進行另一輪選舉，以選出新的特首填補餘下任期。由於避免在動亂中示弱（示弱抑或是政治問責），當會在暴亂平息之後，林鄭才會辭職，補選才會開展。依香港形勢，林鄭早已六神無主，拖不下去，早些辭職，應是林鄭與香港社會雙贏之舉。或許這給予林鄭和各方早日平息暴亂的巨大誘因。

不過，《金融時報》提到的人選，卻有值得商榷之處。

陳德霖應是曾蔭權的親密戰友，可見於曾蔭權找他做特首辦主任一例。曾蔭權政府是造成香港當前房屋問題的主要責任者，曾及其親信既有與房地產既得利益者的緊密關係，也與英國政府友好。陳德霖長期在金管局工作，應懂金融，也知金融危機的風險，對今後香港面對美國等的金融攻擊應有能力防禦。但金管局長期與美國合作，奉行美國政策，中美衝突之時，美國攻擊香港之際，陳德霖會否對美國有所傾斜呢？這會是重大國家安全的考慮，中國不得不防。

唐英年在特區官場上沒有政績，但有人望，表面上是因為他的性格，人緣好，實際是他無為而治的不作為，故獲既得利益集團讚賞，方便他們維護利益，或借唐英年推行符合他們利益的政策。此所以，在與梁振英的競爭中，唐雖有既得利益陣營的大力支持，卻大熱倒灶，敗於梁振英，關鍵是中央政府與香港社會畏懼他背後的既得利益集團。唐的長處是富二代，安於享樂，沒有野心，但亦沒有動力，在暴亂之後需要撥亂反正，他似乎沒有足夠的能力和魄力。

回歸二十二年，香港政治即使有董建華及梁振英，卻始終受制於英國殖民地系統的政務官集團和殖民地時代已羽翼豐滿的既得利益者。而「五十年不變」竟成為「五十年不管」，董、梁孤軍作戰，相繼敗了下來。陳德霖與唐英年正代表兩個殖民地時代造就的既得利益集團，他們會真心地發展香港嗎？抑或還是依循曾蔭權、林鄭月娥等的政治路線，政治服從於既得利益集團？今次反修例事件是顏色革命，街頭暴亂不能奪取政權，但用暴亂來推動人事轉變，讓他們袋中人選掌權，或許正可完成顏色革命。