香港高等法院日前緊急開庭處理政府申請，即時頒發臨時禁制令，禁止所有針對警員及其家屬的不合法起底行為，以免他們因個人資料被披露而受到滋擾和恐嚇。此舉回應了反修例風波暴亂以來，有「網民」大肆利用互聯網起底、披露、恐嚇警員，以打擊警察「放心大膽」平暴的部署和工作。不過，此舉效力如何恐難樂觀。

在香港互聯網幾乎不受監管的情況下，高院此舉很可能和當局推出的「禁蒙面法」一樣，成為一紙空文。今次反修例風暴爆發且愈演愈烈，讓人見識了風暴黑手是怎麼利用互聯網組織、策劃、煽動暴亂的，是怎麼利用互聯網傳遞訊息、糾合隊伍、調動指揮每一場打、砸、搶、燒的暴力行動的，是怎麼和警察「勇武作戰」的，是怎麼把一些天真愚昧的百姓煽惑成「縱暴市民」的。這些市民拒絕和暴力「割席」，只想為暴力「站台助威」，他們不擔心暴亂毀了香港，只認為「可以忍受，願意為時代革命付出代價」，他們不相信真相，只相信謠言；不接受事實，只愛聽謊言；不認為打、砸、搶、燒的黑衣人是暴徒，只認為止暴制亂的警察是「黑警」，是「濫用武力」……凡此種種可以看到，互聯網一旦被邪惡的政治利用，沒有監控管理，其對社會的破壞力、對人心的破壞力可說無與倫比，將成為形形色色「極端主義」的強力推助器，讓人陷入集體狂歡或仇恨，他們被人愚弄唆擺而不知，智商驟降，理性歸零，渾身充滿了虛假的正義感和殘忍的狂熱，非常恐怖。

互聯網普及之初，確乎有着廣泛傳播資訊作用，為民眾帶來公共討論、發表意見、輿論監督的平台空間。然而，西方政治玩家們也迅速發現了它的「商機」——大玩選舉政治和顛覆他人政權的「互聯網政治」商機。這些年美國和西方政客在選舉中玩這種「互聯網政治」可說出神入化，在搞他國的顏色革命、製造動亂、顛覆政權時更是花樣百出。香港的反對派在外部勢力的指導幫助下，對此也早已上手，今次的反修例暴亂就是一次最大規模的成功實踐和政治變現。