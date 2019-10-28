上有好者，下必甚焉。美國總統特朗普喜歡自吹自擂，副總統彭斯也不遑多讓，他日前在對華政策的演說中誇誇其談，指中國近年經濟發展迅速，是因為美國過去廿五年的大量投資云云。這就奇了，美國大量投資的地方多的是，例如中東、南美甚至烏克蘭等，為何唯獨中國經濟發展迅速？難道美國大量投資不是為了本身利益，而是為了幫助中國？

彭斯說美國不尋求與中國脫鈎，而且要與中國共享和平繁榮，更是言不由衷。美國不是不想與中國脫鈎，而是不可能，不是不想獨享繁榮，而是做不到。道理很簡單，中國已經強大到任何國家都無法撼動，無法征服，軍事上不可能，經濟上更不可能。實際上，美國等西方國家數十年來從未放棄顛覆、肢解中國的圖謀，過去無從下手，現在則是有心無力。眼見中國不斷崛起，老美恨得牙癢癢，卻又無可奈何，只能接受現實，連以鷹派保守見稱的彭斯也不得不降低聲調。

特朗普老是強調貿易戰「很容易贏」、中國急於達成協議等等，其實真正心急的恰恰是美國。經過一年多的貿易戰交手，美國並沒有佔到太多便宜，反而得不償失，他們知道繼續打下去未必有勝算，而且勢必進一步傷及自身，於是只好積極尋求達成協議。這就叫形勢比人強，不管老美多麼傲慢，也必須承認中美已經不可能脫鈎。

當然，中美不可能脫鈎，並不表示美國將會停止遏制中國。在香港策動這場顏色革命，正是美國遏華戰略的一步棋，最難得的是香港有些人例如漢奸黎之流甘願充當帶路黨和爛頭蟀，說洋人不敢說的話，做洋人不敢做的事，這一點恐怕連老美也意想不到。難怪他們不忘為這班走狗鼓勁打氣，僅僅用一條《香港人權與民主法案》，便逗得漢奸黎之流搖頭擺尾，真可謂丟人現眼。問題是，美國尚且撼動不了中國，這班洋走狗又憑甚麼反中反共？憑甚麼光復香港？