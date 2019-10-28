香港反對派的示威招數層出不窮，令無能政府疲於應付，特別是文宣一呼百應的動員能力。像九龍清真寺被警方水炮車射中，引起宗教風波，連林鄭月娥也要上門請罪，網民趁勢想把南亞族裔拉往自己陣營，其中一個方法便是拉隊去他們聚居的大廈光顧食肆，博取好感，希望可以聯手對抗政府。

同樣道理，坊間有商戶因表態支持示威者，被指為「黃店」，網民在社交平台大力推介，日前更發起「爆買黃店日」活動，到全港十八區的「黃店」消費購物。有食肆在活動開始前已有人龍，包括日前被人大肆破壞的一間冰室，連日來應接不暇。反觀另一家連鎖集團開的冰室，有網民指為「藍店」，更傳某撐警藝人為其股東，大肆在網上唱衰影響其生意，終於這店的高層要出來澄清，與那位撐警藝人劃清界線。

人在江湖身不由己，尤其是打開門口做生意，看見某些餐廳及中資機構被人打砸搶，頗有唇亡齒寒之感。暴徒破壞店舖之後，還拍照嬉笑說是「裝修」。多一個朋友少一個敵人是常識吧，無論是真心藍被迫扮黃，或者是沒有立場染黃自保，可以預計像這樣表態求饒的店舖會愈來愈多。

中國人常常說財可通神，生意人求財，無謂鬥氣，以前黑幫橫行年代，寧願給陀地費息事寧人，轉頭便可賺回，想不到收陀地接近銷聲匿迹，又冒起新派「黑」幫，一批烏合之眾，行為更瘋狂更不可理喻，連警察也要打，警隊要尋求法庭禁制令保護。以前打仗走難塗污面孔避追殺，現在小商戶染黃亦當是一種保護色。世事難料，或許某天黃店也要扮藍店吧！

暴亂之世，有多少人可以無懼惡勢力打壓，堅持自己立場？所謂追求民主，原來是不容第二把聲音。示威暴潮已令零售餐飲業「衰過沙士」，難耐再多一重政治迫害落井下石，只好再嘆一句，黃台之瓜，何堪再摘？