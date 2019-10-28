一家連鎖雲南米線食店疑遭人整蠱，在店門貼上「不招待曱甴及不文明人士」告示，嚇得該食店連忙發聲明否認，然而網民不收貨，結果店方不得不公開閉路電視影片以證「清白」。在今日這個不講道理的亂世，做生意的稍一不慎就會遭暴徒「裝修」，食店不極速反應，後果肯定不堪設想。然而，做生意做到如驚弓之鳥，難道不是香港的悲哀？

隨着暴力不斷升級，暴徒不僅毒打政見不同的市民，就連商戶都不放過，撐警的、中資的固然首當其衝，從來沒表過態的「福建幫」店舖也遭毒手。某連鎖零食店遭火燒復火燒已是經典例子，而荃灣一些麻雀館亦多次遭暴徒「裝修」，不得不在店門張貼「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」的告示，哀求暴徒高抬貴手。

發展至今，更驚見有「藍色」店舖被人在店門前公然貼上「裝修告示」，甚至貼上仿納粹德軍用來區分猶太人的黃色六角星徽號，讓暴徒知道這是要「裝修」的記認。納粹暴行在香港復活，這不是活脫脫的反人類和恐怖分子所為嗎？香港到底還有沒有言論自由？還有沒有法治？今日之特區，竟是誰家之天下！

搞自己友還不夠，暴徒滅聲手段更指向新加坡。眾所周知，新加坡總理李顯龍早前曾就香港反修例暴亂發言，批評暴徒意在羞辱港府和奪權，可說是國際社會上絕無僅有的公道聲音。但有關說法刺中暴徒要害，竟有人在網上發起「裝修」新加坡駐港領事館及星展銀行，事件更傳到新加坡，激起當地民眾義憤，香港可謂醜出國際。

說來令人難以置信，香港有百多年法治根基，守法意識本來深植人心，香港也以法治、文明理性自詡，詎料一班打着「違法達義」旗號的暴徒及黑手，短短數月間就把香港百年法治文明摧毀，整個特區變得無法無天，人們連做生意也膽戰心驚，寧不悲乎！

說到底，有多無能的政府，就有多猖狂的暴徒。人們清楚看到，暴亂在這數月愈演愈烈，事態愈來愈失控，之所以如此，皆因港府全無止暴制亂的意志和決心。單是禁蒙面法，拖延四個月才推行，本已姍姍來遲，而且沒有執法配套和部署，結果暴徒繼續蒙面上街施暴，完全不把法律放在眼內。再比如，律政司利用法律手段保護警員及其家屬私隱，免受起底欺凌，讓警員安心執法，連這麼基本的事也要拖到現在才懂得去做。甚至乎，簡單如清理連儂牆，食環署也是置之不理，結果連儂牆跟暴力遍地開花，血案幾乎無日無之。

止暴制亂遙遙無期，林鄭卻若無其事侃侃而談施政大計，簡直無恥！