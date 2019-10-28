四個多月的反修例暴力抗爭一直有美國及其盟友在國際上說三道四，亦有不少本港挾洋企圖抽更多政治油水的政客，不斷拉攏外部勢力對香港踩多幾腳，令香港這段時間處於內憂外患。中央清楚說明這場反修例暴亂是內外結合圖謀不軌，目的是搞亂香港，令北京要多花時間去處理，亦要多考慮外部力量對香港的影響，而更大的問題，是香港一國兩制模式遭外國人抹黑後，損及國家統一及處理台灣問題。外國人的動作及一群媚外香港政客的所作所為，難道市民至今仍未看透？

美國這幾個月來不停藉暴亂抽香港水，更把美中貿易談判加入香港反修例抗爭作為籌碼之一，完全體現大美國主義的甚麼也要管。暴亂就是暴亂，美國強要美化，因為這些暴亂正合美國胃口。

美國副總統彭斯公開演講，將香港暴亂稱為和平抗議；美國國會眾議院議長佩洛西形容香港的暴力衝擊為非暴力抗爭。暴亂被加冕為何等高價值的民主抗爭，試問這些抗爭若在美國本土爆發，彭斯會不會站出來這樣形容？回想早年華爾街的佔領抗議，萌芽階段是手無寸鐵的示威者只是搭露宿帳篷已被警員大肆掃蕩，變成早死的胚胎，可見美國政府的兩面人做法，他們讚美香港的暴亂衝擊，實在是天大笑話。

更可笑的是，有李漢奸之稱的李柱銘同樣不遺餘力地跑到美國乞求干預香港施政。不要忘記一九八八年三月下旬，李柱銘訪問美國時說：「如果香港繼續做一百年英國殖民地，我想很多人認為是最好的。」已反映漢奸的奴性，九七後他不計其數地要求美國干預香港事務，這股奴性至今天仍然不改。

遺憾的是，近期出來表達意見的人不時揮舞美國國旗，莫非他們如李漢奸般信服美國？當美中貿易談判達成共識，美國阻止不了中國經濟發展，這批在香港為美國做事的叛國搞事者，就會如衞生紙般被用完即棄。