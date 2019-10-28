或許因為筆者是唸歷史出身，看問題習慣重視遠因、近因，而大部分時評工作者對事情近因都能分析透徹，在下由是別出機杼，一直以來偏重於發掘社會問題的深層因素，庶幾能補益於大眾。

報章專欄一寫七年多，好些昔日發掘出來，看似不着邊際的內在危機，竟在一場反修例風波中全面暴露，筆者不幸言中，卻絲毫不以為喜，獅山沉淪，香港每一個人都是受害者。如今只希望將多年來談過的重點略作整理，誠望有識之士勿再輕忽視之，好好探求解決之道。

本欄說過N次，當代社會的一大危機，是人們打電子遊戲機、看荷里活動作片種下的。不少電玩遊戲、電影橋段都愛「打大佬」，愈是強者愈要挑戰，有時不問情由，只為追求刺激。觀乎這一場反修例風潮，修例已經撤回，暴力抗爭卻愈演愈烈，警方愈重裝備，示威者愈愛「挑機」。就連關乎人命安全的交通燈也給砸碎，這樣做能有合理原因嗎？看來沒有，在潛意識中，他們恐怕只是在玩極具刺激性的「破壞王」遊戲而已。

當代另一大危機是人們「我相」太重，終日活在自己的世界，不能容納不同聲音，只要你的意見跟我不同，必得除之而後快。且看在反修例風波中的中文大學校長段崇智，意見跟年輕人不同時，被稱為「段狗」；一旦投降，撫順了學生的意思，馬上變成「段爸」。在這個追求所謂民主、自由的地方裏，你卻沒有保留異見的自由。

若論社會最大危機，位列第一的，還得數人們的判斷力弱、不懂斟酌情理。事實上，《逃犯條例》修訂案一旦通過，香港人的人身安全確是增加了一點威脅，你可以提出異議，但是不值得用「攬炒」方式作抗爭；警隊平亂時或許有使用過分武力，但始終未造成人命損失，不應該為此而跟整支部隊種下不共戴天之仇。人們不懂拿捏情理輕重，社會便難有太平日子。