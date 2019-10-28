反修例風暴令香港變成暴亂之都，若然政府止暴制亂靠把口，香港亂象無盡頭，老朽相信政府再推N次紓困措施，恐怕都止唔到咳！香港嘅百年根基，能再經受幾多催淚煙？能再經受幾番暴力摧殘？

這場風暴已經拖垮飲食業、旅遊業同埋零售業，尤其是飲食業，愈有名氣、開在租貴地段就愈死快啲！業界指出，倒閉潮湧現，至今恐怕已有二、三百間結業！若然暴力示威持續，聖誕、新年過後，隨時有成千間食肆執笠，情況較○三年沙士時嚴峻得多。

有飲食業工會表示，反修例風波已持續四個多月，飲食業步入嚴冬，食肆結業、員工被欠薪拖糧、開工不足等投訴個案，較往年激增七倍，失業率亦是六年來新高。而即使逃過失業，日子也難捱，由於生意差，員工被迫減薪、一人走多店，甚至放逾一個月無薪假。呢行好多都係手停口停，試問日子怎麼過？

烈火暴行不止，亦趕絕旅遊業。政府為獎勵旅行社吸客，推出按人頭資助旅行社，分別向每位入境與出境旅客資助一百二十及一百元，每間旅行社上限六萬元，料補貼額涉及一億元。可是，業界指家陣係無客想來香港，點招攬？而約九成半旅行社均屬小企業，冇旅客又點受惠？政府若為業界提供現金津貼更實際，起碼可解決一些租金、人工支出。政府紓困要識變通，老朽認為派錢幾時都最實際！

飲食業唔掂，旅遊業趴街，零售業會好嗎？唇亡齒寒，道理一字咁淺，自反修例風暴以來，不少大型商場經常提早收舖，生意自然受累，少則跌三成，重災區更跌七、八成！要言之，從事飲食、旅遊、零售業者，一片哀號！財政司司長陳茂波就話，面對外圍經濟下行及本地社會事件，令本港經濟特別是運輸、物流、旅遊、零售及餐飲等受到很大打擊，正研究再推出紓困措施喎！安民之道在於察其疾苦，司長切勿又甩甩漏漏，派錢都派到天怒人怨啊！