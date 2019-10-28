政府若不妥善處理因小事而引發的民眾怒火，隨時發展成不可收拾的反政府示威，智利的例子就是明證。智利人在一周前只是反對地鐵加價，打砸和燒毀地鐵站，那時總統皮涅拉怎會想到一周後會觸發首都聖地亞哥百萬人上街，造成倒台危機？暴亂發生後，政府雖同意擱置加價，但示威的本質已改變，人民要求更多，將長期積累的生活壓力和不滿一次過釋放。

皮涅拉面對街頭騷亂，出動軍警鎮壓，極早宣布緊急狀態和宵禁令，以為可有效地防控大規模示威，卻沒有想到軍警的暴行會催化人民更大的反抗，令周邊原本不靠邊站的市民站出來支持示威者。鎮壓已造成至少十七人死亡，超過七千人被捕，堂堂執法者強迫女性脫衣，肆意非禮甚至威脅強姦，加劇了政府和人民的對立。

事件更驚動了聯合國，派遣特別調查團遠赴智利調查軍警的暴行指控，令皮涅拉大為緊張。他在最新講話中提到，政治現實已與一星期前不同，所指的是他意識到武力鎮壓已失去了平亂的功能，它反而使混亂情況惡化。現在他唯一可以做的，是向人民釋出最大的善意，宣布解散內閣，重組新政府推動社會改革，讓人民知道改變是會發生，繼而等待他們自行散去。

然而，當問題牽涉外部勢力的時候，情況就不是那麼容易解決。在地球另一邊的伊拉克同樣發生反政府示威，人民不滿政府對民生困頓束手無策，但當權者仍處於武力至上的政治現實，將反恐部隊調回巴格達，加強驅散示威者的力度。比較棘手的是，伊拉克人不但反政府，還反對伊朗勢力滲透軍政和民生。德黑蘭在當地扶植自己的軍隊，滲透電力企業，又資助多個政黨，單純改組政府已不足以根治問題，人們的要求是驅逐伊朗，還我國家自主。

因此，反政府示威癥結和層次各有不同，處理上也要因地制宜，不可一概而論。