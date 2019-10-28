中共四中全會召開前夕，中央紀委國家監委公布反腐「成績單」，今年以來，全國查處違反中央八項規定精神問題四萬多宗，處理各級官員五萬七千多人。在當局高壓反腐之下，仍有大批官員在花天酒地，紙醉金迷，令人嘆為觀止。

據通報，上述違反中央八項規定精神問題，主要包括違規收送禮品禮金、違規發放津補貼或福利、違規公款吃喝、違規配備使用公務用車、大辦婚喪喜慶、公款國內旅遊、樓堂館所違規問題、公款出國境旅遊等。而今年九月全國查處違反中央八項規定精神問題五千多宗，處理近七千人，其中處以黨紀政務處分五千多人。被查處的人員中，有四十六人是地廳級幹部，六百五十一人是縣處級幹部。

中央「八項規定」，是六年多前中共十八大之後掀起反腐風暴，中央同步推出的條例，包括要緊密聯繫群眾，禁止收禮、濫發福利、公款消費、鋪張浪費，強調厲行節約，被指是「鐵的紀律」，一度令官員風聲鶴唳，不敢吃喝玩樂。

的確，八項規定不可謂不嚴，然而官場歪風為何一直煞不住？原因主要是八項規定是黨紀，違反後一般也只是黨內處分，違紀成本低。所謂「上有政策，下有對策」，不管當局如何反腐，措施如何嚴厲，有的地方山高皇帝遠，官員換個更隱蔽的方式，一樣可以瞞天過海，繼續「酒肉穿腸過，政策心中流；明天接着貪，更上一層樓」。如果不能將權力關進籠子裏，公款吃喝只會繼續大行其道。

另一方面，中央嚴懲貪官的力度不可謂不大，據最高法院日前公布，過去五年，全國各級法院審結一審貪污賄賂、瀆職等案件十九萬四千宗，涉及逾二十萬人。中共十八大以來，中央「老虎蒼蠅一起打」，包括省部級以上官員和解放軍將領，至少查處四百人，僅今年以來也有十八名副部級以上官員被查。

中央持續高壓反腐，是希望達到官員不敢腐、不能腐、不想腐的初步目標，但依然難有震懾作用，貪官仍然敢腐能腐想腐，且貪腐金額愈來愈大。而出現規定愈嚴愈違紀現象，除了官員道德信仰淪喪、腐化墮落，其根本在於沒有完善的監督機制，單靠官員自律和上級部門監督，根本無濟於事。沒有民眾和輿論監督，權力不受制約，所謂的禁令和各類廉政文件只會流於形式。

事實上，反腐敗只是一種手段，建立不會腐敗的清廉政府才是目標，而要實現這一目標，全面遏止官場歪風，最有效的預防手段就是被稱為「陽光法案」的官員財產公示機制，以及開放社會監督。只有這樣，中央八項規定精神才能行之有效。

只可惜，當局天天高唱「讓權力在陽光下運行」，惟陽光法案提出多年，至今仍只有民間在討論，不少官員口口聲聲說要「接受人民監督」，內心卻擔心人民監督。雖然當局強調「反腐永遠在路上」，但反腐愈反愈腐的現實表明，沒有陽光法案，反腐不僅只能在路上，更追不上貪官的腐敗速度。