神州觀察：隱瞞事故有能耐　民眾安全無人理

內地行業安全生產過程中事故災難頻出，一些地方往往因懶政不作為，或出於利益考量而不履行監管責任，出了事又總是抱着避責心態，封鎖消息、隱瞞實情已成慣用伎倆，總之以人為本的理念很難落實執行，民眾的生命財產安全隨時可被拿來犧牲。

江蘇無錫江陰市應急管理局日前通報指，當地一個探險公園的玻璃滑道於十‧一長假首日發生意外事故，有遊客不幸滑出軌道跌入樹林，惟具體傷亡情況仍是「機密」，當局既不肯透露過多消息，更被指於事發後強令在場遊客刪除所拍圖片及影片。甚至連有份參與救治傷者的醫院職員，當初亦不知發生了甚麼事，可見當局隱瞞事故真相的本領有多厲害。

月初發生的事件，拖延至月底才公開，且對有關情況仍吞吞吐吐，顧左右而言他，當局明顯誠意欠奉。事實上，有關消息早已流傳出來，只是未經當局證實的消息不能算數，私下傳播更有可能被扣上造謠滋事的罪名，民眾惟有選擇沉默。加之當局擁有龐大的網絡監控及封鎖能力，故最終能被公諸於世的負面新聞，都應被看作是一種僥倖，被曝光的問題永遠只是冰山一角。

不近情者多藏奸。當局之所以如此賣力地隱瞞真相，皆因事故與自身有着千絲萬縷的利益糾纏。近年各地旅遊景區的發展蒸蒸日上，經濟效益更是呈滾動增長，而這些都屬地方政府財政收入的重要部分，豈有不盡力扶持之理？然而，正如有知情遊客稱，涉事園區當日適逢大雨，出於安全考慮，理應關閉玻璃滑道才是，但園區並沒有這麼做。這也難怪，十‧一長假向有黃金周之稱，誰不想趁此良機多賺些？哪怕明知存在安全風險，也要繼續營業。

眾所周知，今年十‧一假期前後，內地不少景區相繼發生多起致人死傷的意外悲劇，像山東煙台市馬家溝景區的氫氣球墜毀事件、湖北恩施大峽谷砸石事件，以及一些水上樂園、充氣城堡之類的遊樂設施頻發的奪命災禍，無一不是存在安全質量問題，以及有關監管部門因被種種利益裹挾而產生的疏於職守、行政不作為等腐敗現象，血的教訓接踵而至，並一再為安全生產敲響警鐘，可惜無人將之當回事。

類似歪風更像病毒一樣擴散至各行各業，不斷給民眾的生命財產安全帶來威脅，危害之大有目共睹。近年內地無論是在煤礦、化工企業，還是交通運輸、基建項目乃至醫療、食品、疫苗等領域的災難事故從未斷絕，傻子都知道問題原因出自哪裏，惟當局一再無視安監問題，只從自身利益出發，出了事就卸責隱瞞，亂象豈會有改善之日。