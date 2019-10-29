正論：廢官廢話當交差　止暴紓困淪空談

香港剛過去的周末周日又是暴徒橫行，催淚彈橫飛，甚至誤中藥房，人人走避，深怕淚灑街頭，血染當場。其實不用等警方發射淚彈，大好一個香港淪亡至此境地，念天地之悠悠，獨愴然而涕下，在愛國愛港人士眼中，本身已極盡催淚的能事。能夠無動於衷者，當數特區一眾冇靈魂的廢官，而其中尤以律政司司長鄭若驊最是麻木不仁。

鄭醜聞纏身，長期民望「墊司底」，被嘲諷為「避政司司長」，解說不力令到修訂逃犯例爆出政治災難，鄭沒有承擔責任，反而變本加厲，龜縮在電腦後做其鍵盤戰士，以網誌發貼了事，近日又大放厥詞，指現時風風雨雨已經持續四個多月，希望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題云云，此番廢話當然惹來各界狠批，鄭若驊空談止暴，發貼當交差，顯見港府在平定亂局方面已經「技窮」。

鄭若驊又稱日前與年輕律師會面，期望坦誠交流可為政府日後工作提供基礎，為香港尋找出路。此種對話思維與其上司、特首林鄭月娥如出一轍，而觀乎林鄭第一場對話會已經被圍攻落荒而逃，事事證明單憑對話是解決不了暴亂。律政司並不是政治化妝師，不需要花言巧語安撫市民，幹實事捍衞法治才是本分，但律政司在鄭若驊麾下沒有做好檢控工作，暴亂至今近五個月，仍沒有暴徒被定罪，警察拉人，司法放人，根本收不到阻嚇作用。暴潮不散，每位市民都是受害人，需要的是交代，律政司卻無視外界批評，黑箱作業，例如黎智英刑恐東方報業集團記者案，律政司連番虛話敷衍事主，拖延超過兩年，迴避責任，連告與不告黎智英也不敢答覆。東方本着公義，維護新聞採訪者權益，鍥而不捨追究事件，向大眾揭示律政部門的醜態。

一個鄭若驊搞死了律政司，像鄭這種廢官充斥三司十三局及各部門，令到政府由上至下爛透，倒行逆施，縱奸庇邪，招致民怨爆發，本身亦是暴亂根源。止暴無方，紓困也無作為。暴潮摧毀經濟，打殘各行各業，受害不單止商界，還有升斗市民，但港府先後推出三輪「撐企業、保就業」措施，花費數十億元公帑，杯水車薪，新一輪措施更只是支援特別受示威影響行業，包括向商用車船提供燃料補貼，向旅行社提供百元人頭費現金資助等，不但沒有實質振興經濟措施，且全是行業獨享，沒有惠及市民。「東方報業民意調查」四成七受訪者批評港府沒有平亂，難解困境，三成二轟當局藥石亂投，缺乏振興經濟良策。港府坐擁巨額儲備，竟然擠牙膏式紓困，接近四成受訪者轟其倒行逆施招民怨。市民更憂慮未來眾多大白象工程動工，單是明日大嶼保守估計涉六千多億元，超過兩成受訪者擔心萬億財政儲備高速蒸發、超支延誤及成為香港財政大患，最終掏空庫房。

高官常自以為憑藉語言偽術可以蒙混過關，但掩耳盜鈴，騙得了自己騙不了別人。數字是最誠實，特區史上最低分管治班子，打爛了「港人治港」的招牌，中央要救港，不是把爛招牌小修小補掛上便算數，應該起用神州大地各方精英，重新打造一塊「賢能治港」的金漆招牌方為長遠之策。