世界視線：美擊殺巴格達迪　反恐非一勞永逸

美國總統特朗普親自宣布，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪，日前死於美國特種部隊的突襲行動，其三名子女、兩名妻子以及大批武裝分子一同喪生，美軍人員則無人傷亡。特朗普特別提到，美方已追尋巴格達迪的下落多年，特氏領導的政府一直視之為保障國家安全的首要任務。當年美軍特種部隊在巴基斯坦擊斃拉登，一眾華府高層全程觀看實時直播，並在事後向全球發布相關片段，特氏如今高調公布巴格達迪死訊，自然是要跟奧巴馬互別苗頭，證明自己的反恐成就高於奧巴馬。

事實上，巴格達迪長期行蹤飄忽，去年就多次傳出其死訊，消息不僅未能得到證實，據傳是巴氏本人、一段近二十分鐘的錄影片段，更於今年五月曝光，片中巴氏揚言，IS在敍利亞東部最後一個主要據點巴古茲被攻陷「並非聖戰的結束，而是開始」，矢言「為巴古茲的兄弟復仇」。對於深陷通烏危機、隨時被彈劾下台的特朗普，殲滅巴格達迪自然是難能可貴的「沖喜」機會。

問題是，類似IS一類的極端組織，對西方國家的最大威脅，並非他們在中東地區建立「哈里發國」，而是被組織理念所「感召」的「聖戰者」。揆諸歷史，阿蓋德組織不僅沒有在拉登死後瓦解，反而在也門、利比亞及敍利亞等地開枝散葉，其中一個分支正是巴格達迪領導的IS。隨着科技進步，發動恐襲的「門檻」前所未有地低，施襲者毋須經組織嚴格訓練便可發動「孤狼式」襲擊，領袖只是精神認同的「圖騰」，換了誰效果都一樣。

最諷刺的是，特朗普就像奧斯卡金像獎得主一樣，公開鳴謝各組織在擊斃巴格達迪時給予的協助，其中包括庫爾德武裝部隊提供相關資訊。美國對土耳其軍事鎮壓庫族武裝大開綠燈，被出賣的庫族怒不可遏，索性來個「你不仁，我不義」，對原本由他們管理、囚禁IS成員的監獄撒手不管。如此一來，美國殺了一個巴格達迪，卻多了數以千計要為領袖復仇的武裝分子，反恐前景如何，不問可知。