功夫茶：網上造謠屈東網　別有用心太可恥

滄海橫流，方顯英雄本色。東方報業集團旗下嘅《東方日報》連續四十三年銷量全港第一，贏得各界認同；而集團旗下嘅《on.cc東網》為全球華人提供無遠弗屆嘅多元化資訊，最近更勵精圖治。呢，反修例風暴持續近五個月，東網直播最快最新，秉持中立全面報道，是以收視點擊節節攀升，豈是偶然哉？

之不過，木秀於林，風必摧之。最近，懷疑有組織操縱一啲小嘍囉，躲在陰暗角落放冷箭，在網上捏造假消息，造謠生事，嗱！是咁的：東網記者前日採訪反修例示威現場，直播中有人叫示威者離開，有網民竟未經核查求證，霎時散播東網記者向示威者通風報信警察去向嘅不實謠言；片段錄得嘅聲音，絕非東網記者發出。如此別有用心陷東網記者於不義，其心可誅！功夫茶在此要強烈譴責呢啲無恥之徒！

其實，凡我讀者，都知道呢啲鼠輩嘅小動作，根本郁唔到東方報業集團一條毛！毛澤東話齋，「規律是在事物的運動中反覆出現的東西，不是偶然出現的東西。規律既然反覆出現，因此就能夠被認識。」嗱！過去二十多年來，東方備受政府各部門打壓，消防處、食環署、控煙辦等多次「踩上門」，對東方「假調查真滋擾」，惟每次投訴都不成立。真金不怕洪爐火，日出東方更晶亮，廢柴政府想製造白色恐怖不果，自討沒趣而已！

嗱！既然規律係在事物嘅運動中反覆出現，明乎此，家陣又來了一啲宵小企圖插贓嫁禍，在網上散播謠言，意圖影響本集團聲譽乃至業務發展，就一啲都唔出奇。在此，功夫茶向呢啲嘍囉大喝一聲：東方遇強愈強！秉持報道真相精神向來如一，多年來揭露無數社會大小問題，繼續為民喉舌，為正義發聲！你啲宵小匿藏一角，無中生有，又想移花接木陷害正義傳媒，唔該慳啲喇！

講開又講，東方雄起招人妒，近年屢被網上誹謗貼文攻擊，數目多達千宗！家陣又來一單別有用心嘅謠言中傷，背後不排除有組織有陰謀操控，東方見慣大風大浪，點會退縮啊！反之，必循法律途徑，追蹤狗噏嘅嘍囉，緝拿始作俑者嘅幕後黑手！人若犯我，我必犯人！

去到最後，功夫茶都係要讚吓走在警民衝突最前線嘅東網記者，自反修例風波以來，已有超過三十名東網記者在相關採訪工作期間受傷，其中兩名傷勢嚴重，包括一名女攝記遭腐蝕液體潑中，需施植皮手術；另一男攝記則先後中催淚彈及被磚頭擊中，致左膝及韌帶受傷。是以有形容東網記者之拚搏無畏精神已如「戰地記者」般，佢哋爭分奪秒，第一時間把真相呈現，得到全球億萬觀眾激賞，卻被別有用心者誹謗中傷，天理不容啊！咪話功夫茶唔提醒：犯東方者，實捉到你！