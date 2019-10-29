已經持續了將近五個月的反修訂《逃犯條例》暴亂，是一份絕好的反面教材，讓香港和內地人民看清了按照老美和西方的「普世價值」爭取的所謂民主普選，會把一個地區搞成甚麼樣子，會造成多麼大的損傷和破壞。

對香港而言，在「一國兩制」框架下爭取「雙普選」，這樣的惡果是不可避免的，香港在資本主義制度下爭取的民主普選必和一國的社會主義有根本矛盾，發生主權、治權之爭。如果按照北京實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的設計，按照《基本法》的規定，香港社會能夠依法辦事、安守本分，這樣的矛盾尚可得到規限，可以是「人民內部矛盾」。

然而，事無如果，香港有反中亂港的反對派在，有外國勢力與之勾結，以實現打華遏華的「顏色革命」，香港的「爭取普選」就不可能安分、不可能「遵規守法」、不可能長期屬於「人民內部矛盾」，其鬥爭就會轉化為敵我矛盾，今次反修例暴亂就是顯證。反中亂港勢力不惜使用瘋狂的暴力打爛香港，向特區政府奪權，對中央逼宮，要廢掉「一國兩制」，實現「時代革命」。

毛皇帝曾經說過，革命不是請客吃飯，不是繪畫繡花，不能那樣雅致，那樣文質彬彬，革命就是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。香港反對派發起的這場反修例暴亂，倒是遵從了毛皇帝的「最高指示」，而在此之前，他們是從鼓吹和實踐「違法達義」入手的，是從鼓吹「暴力有時也能解決問題」開路的，其最終目標，是要用暴力實現「革命」，在暴亂中奪取政權，這也是「一國兩制」框架下，反對派「爭取民主」從而反中亂港的必然呈現和歸宿。

這樣的反面教材，惡行清晰，中央和港人要吸取教訓，為今後「一國兩制」的貫徹落實調整方針，檢討得失，首要關鍵是必須在平息這場暴亂中，對反中亂港勢力、暴亂黑手展開強而有力的清除。因為有這股惡勢力在，「爭取民主」必成為暴亂，「一國兩制」必遭破壞，社會撕裂，仇恨廣布，敵我矛盾主宰政治生態，香港永無寧日也。