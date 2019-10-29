都說英國人虛偽，一點也不冤枉。英國上議院日前通過一份不具約束力的議案，促請英聯邦成員國給予香港居民第二公民身份及居留權。這不是虛偽又是甚麼？英國自己不願收留香港人，卻要求英聯邦成員國收留，這種話也只有英國人才說得出。

英國一直以香港的恩主自居，動不動就搬出《中英聯合聲明》，自稱在道德及法律上有義務支持港人，既然如此，為何當年拒絕給予香港人居英權？他們通過這份不具約束力的議案，擺出一副關心香港人的姿態，實際上口惠實不至，恰恰暴露英國人的虛偽和自私。

有英國政客誇誇其談，指香港一國兩制近年被嚴重損害，港人的民主、人權、言論自由甚至生活都面臨嚴峻危機。這完全是一派胡言，香港回歸後任何方面包括民主、人權、自由都遠遠勝過回歸前，港人生活好好的，何須英國人操心？說到危機，那也是英美在背後搞鬼，才導致香港由繁華城市淪為動亂之都，其他人也許可以批評香港，唯獨英國人最沒有資格說三道四。

眾所周知，英國為了維護及延續其利益及影響力，撤出任何殖民地前都會在暗中做手腳，包括製造矛盾、分化社會、撕裂族群、埋下暗樁等，馬來西亞及新加坡如是，印度及巴基斯坦如是，香港也不例外。回歸後出現的種種亂象，主要就是當年港英政府埋下地雷引起。最不可思議的是，有些人至今還在替港英殖民統治塗脂抹粉，甚至刻意歪曲事實，掩蓋英國臭史。

近日網上流傳一份來自浸會大學附屬學校王錦輝中小學的中史教材，內容涉及鴉片戰爭，指戰爭源於中英兩國出現政治、貿易體制和司法制度衝突，卻隻字不提英國向中國大量輸入鴉片，令中國大量白銀外流，並嚴重毒害中國人。這種教材分明是誤人子弟，難怪許多年輕人認賊作父，整天舉着英國旗，他們的愚昧正是源於殖民奴化教育。