香港特區政府被罵無能，已經司空見慣，但這個政府又何止無能，從各方面看，都像行屍走肉，沒有一點生命迹象，雖生猶死，以「冇靈魂」去形容最貼切。

一個有靈魂的人，會懂得思考如何去面對目前困境，錯一次不要緊，檢討問題癥結，失敗之後捲土重來。可是特區政府推出政策往往像未經大腦，沒有深思熟慮，有時像機械式重複犯同樣的錯誤，有時又像低等動物無意識地蠕動，自己在做甚麼也不知道。一個有靈魂的人，會看重自己的尊嚴及自己的權利，不容別人輕易踐踏，可是我們的特區政府，連自己的土地也任人侵佔，兩年多前申訴專員公署曾批評地政總署縱容村屋違契霸官地，二十年不執法，令鄉郊農地違規霸地情況愈趨猖獗；市區內南亞假難民在官地僭建南亞新村，由深水埗擴散到油麻地，遍地開花，市民投訴後，政府只是貼清拆告示，遲遲未採取行動，往往等人去樓空，才來做場清拆騷。

既然官地任人侵佔，採取不設防態度，外部勢力見你欺善怕惡，自然長驅直進，入侵香港。沒有做好把關工作，對於排山倒海的責罵，卻好像習以為常，特首與高官民望跌至歷史新低，沒有一個人問責下台，依然大搖大擺安坐其位，應該是肉體與靈魂分了家，才可以毫無尊嚴地尸位素餐。

冇靈魂政府管治下，孕育一批漢奸政棍出賣國家，把自己靈魂賣給外敵。漢奸黎智英勾結泛民主派反中亂港多年，官媒屢次痛斥，黎涉案纍纍依舊逍遙法外，明顯有保護傘撐腰。善惡到頭終有報，若然不報，時辰未到，漢奸黎惡行滔天，鄉親恥與為伍，老早與他割席，踢出族譜，據聞親姊也勸他回頭是岸。

出賣香港的下場是眾叛親離，遺臭萬年，出賣靈魂別妄想有天主打救你，冇靈魂政府自身難保，大家難兄難弟，攬住一起墮落萬劫不復的深淵吧！