還有不足一個月就是新一屆區議會選舉，黃之鋒為求入閘，不惜首次自稱其所屬的「香港眾志」不會改為主張港獨。其實說甚麼並不重要，做甚麼才最重要，黃之鋒等人聯同漢奸黎在港掀起顏色革命，意在奪權，以兩制脅迫一國，擺脫中央，並以美英利益為優先。不是港獨之名，卻是港獨之實。

說穿了，大小漢奸之所以覬覦小小區議會選舉，除了每月約十萬元薪津外，劍指的還是特首選委會。提出「風雲計劃」的戴耀廷早就開宗明義指出，「希望有起碼三百名民主人士成為『風雲戰士300』，參選二○一九年區議會選舉，在十八個區議會選區各自組成一支非建制派團隊，在港九各區議會及新界各區議會分別贏得一百零五個及一百一十二個或以上的民選議席，為民主派在二○二二年的特首選委會多取一百一十七個選委席位，達五百席以上」，惟有這樣，他們才能畢其「造王」之功於一役也。

由此可見，今次區選他們志在必得，而從新登記的年輕選民數量激增觀之，反對派很有可能大勝，一旦「風雲計劃」得逞，不僅特區永無寧日，一國兩制勢必名存實亡，中央所謂的「全面管治權」亦將永遠落空矣。

為了實現奪權，暴徒愈玩愈激，愈玩愈失控，不僅大肆破壞建制派議員辦事處，連他們的義工也受盡滋擾，打罵狙擊只是小兒科，有議員義工竟遭車撞，顯見暴徒殺紅了眼，已到了喪心病狂的程度。尤有甚者，他們連年老街坊也不放過，網上有影片顯示，一名婆婆欲進入建制派議員的地區辦事處，一名年輕人在門前攔阻不特止，還要動手打婆婆，令人髮指。

與此同時，一些所謂的反對派輿論領袖，竟公然妨礙選舉公正，教唆支持者收起住在老人院長者的身份證，令他們無法投票。至於選管會的區選簡介會，早前更因為示威過激而腰斬。為了操控選舉，獨攬票源，反對派及暴徒已到了無所不用其極的地步，在這樣的情況下，如何維持選舉公正，令人疑問。

更令人觸目驚心的是，網傳審批黃之鋒報名資格的南區選舉主任之所以請病假，皆因收到死亡恐嚇，須入住安全屋。香港選舉過去大致公平廉潔，現在竟淪落到同第三世界無異，嗚呼哀哉！

說到底，一切亂象皆源於港府太廢之故，林鄭一味綏靖投降，鄭若驊只知卸責龜縮，DQ重任竟然推給一個選舉主任芝麻小官，港府之不負責任，有目共睹。很明顯，選舉已無法保持公平公正，由參選人到義工再到選舉主任的人身安全皆沒有保障，這些問題不解決，選舉適宜舉行嗎？