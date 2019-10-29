反修例暴力衝擊弄至社會撕裂，經濟下滑，損害民生，但這只是現時市民所面對的惡果，而極為嚴重的是這股暴力思潮及不理性想法，不經意地在有形及無形教育途徑上，荼毒我們的下一代，間接灌輸暴力抗爭是爭取社會進步、謀求改善政府施政的合理做法。

中小學校長老師近日都面對有學生將社會抗爭風氣引入學校，挑戰校政，部分表現更是目無尊長，學校為保校譽，只能忍耐處理，助長了這群誤以為凡事抗爭就是對的學生更加有恃無恐，變本加厲，影響校園學習，也打擊教育工作者的信念及信心。這類惡果未來要如何撫平，責任要交託給教育局、學校、老師、家長及家長教師會，花時間精力去找出適合各校採用的處理手法。

這類有形教育問題還可以設法解決，但對於不同的無形暴力意識滲透，實在不能不提防及針對抗拒。

網上流傳日前某個主題樂園，市民扶老攜幼入園觀賞特備節目，但節目內容多番涉及反修例風波的話題，不時有表演者演出期間高呼反修例的口號，表演內容更提及「的士司機撞車死」的單方面定論，強要觀眾聯想近期有的士疑蓄意剷上行人路撞人，司機被人拖落車圍毆，是不認同反修例的結果。演出期間有觀眾帶同孫女往台前領取禮物時，突被主持提問「要唔要搵女」，叮囑家長小心保護女兒，影射及令人聯想十五歲女學生浮屍大海事件，強拉上反修例的關係。

利用合家歡表演去灌輸個人政治理念，成年人有社會經驗和分析能力，只會一笑置之，但小朋友不經意地接收偏激或不是事實的資訊，會損害他們的心智，錯誤認識某些事物，影響新一代的成長。家長面對這個危機，需從事件的始末詳細與子女溝通，培養子女的辯證能力，才不致陷入思維危機。透過合家歡文化表演活動灌輸反修例抗爭思潮者，必須立即停止歪行，不要製造社會及兩代撕裂，更不容荼毒下一代。