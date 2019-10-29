市民「上車」難，特區政府乃心生一計，容許首次置業者承做九成按揭，購買樓宇的價格上限，由四百萬元大幅度提升至八百萬元，而八百萬至一千萬元的物業，亦可承做八成按揭，部分業主還不一定要通過銀行的供款壓力測試。這消息一出，樓價馬上回春有力，雖然反修例運動導致市面風聲鶴唳，部分「上車盤」的價格卻創出了歷史新高。

管治班子迅即招來惡評，說新政無異於飲鴆止渴，為化解社會不滿，竟置「上車」業主以至按揭機構的財務安全於不顧，將來樓價一旦下跌，很多小業主持有的物業恐會變成負資產，很可能會引發斷供潮，到時候物業市場一片哀鴻，甚至會震盪整個銀行體系。

所謂「人無遠慮，必有近憂」，但上述的顧慮未免太遠、太多，近於杞人之憂了。當物業變成負資產，業主就會放棄續供，馬上將擔子甩給銀行，這是西方社會的常見現象，在中國人的社會卻未必盡然。

一九九八年引發的金融風暴，使本地樓價下挫了六、七成，價值一千萬元的房子跌剩三、四百萬元，遍地都是負資產。但其時香港銀行體系穩健如故，斷供的個案遠比預期中少。港人手持的物業雖然大幅度貶值，大部分人卻不肯放棄，寧可胼手胝足，每月如期供款，結果大部分人都能成功熬過這一關。

中西文化就是不同，西方人視物業如貨品，不少中國人卻視物業如愛侶，是一生一世的承諾。你的另一半如果不幸患病，體重由高峰期的二百磅下跌六成，只剩八十磅，你是否就會馬上跟對方離婚，以免受這「負資產」拖累？我相信大部分人都不會，明乎此，你就明白為甚麼中國人不會輕易斷供物業。

事實上，香港人跟中國人從來都是同體同源，性格也是一般無異。如今竟然有人說香港人不是中國人，呵呵！那定是傻子的話。