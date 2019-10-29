理工大學日前舉行畢業禮，有一段小插曲，先後有兩名女畢業生上台時戴口罩，校長滕錦光拒絕與兩人握手。滕錦光在致詞時說，當前社會產生嚴重分歧，希望理大能秉持大學教育理念，擁抱多元文化，容納不同觀點；他又懇請各方多加強溝通，使暴力在香港消失，讓社會走出困局。校長所言，行貨而已。

香港的大專教育，校園已經全面政治化。「大學者，研究高深學問者也」，當年北京大學校長蔡元培於一次開學典禮時與學生約法三章，此為其一。然而，如今香港校園容不下一張安靜的書桌，大學日益政治化，部分師生不務正業，正是大專教育日益沉淪的主因。

蔡元培另外兩章約法是：砥礪德行，敬愛師友。可是，當今之香港大學生，吾人所見，有粗口爛舌的，有聲大夾惡、動輒圍堵甚至禁錮老師的，有對校長撒溪錢、站在枱上斥其是狗的，有呼喝校長要其對政治事件表態的，形形色色，不一而足。依老朽看，理大兩位女畢業生日前的表現還算斯文，起碼佢哋向代林鄭出席嘅理大校董會主席林大輝鞠躬時，都先除口罩，然後再戴上口罩走到校長滕錦光身邊；而校長拒絕與她們握手，兩人都在校長示意下下台，期間並沒有叫囂或做出不禮貌嘅動作，例如用屁股對着校長。

今之大學教育，明顯缺乏完全人格教育。正如前清華大學校長梅貽琦的憂慮：今日師生之關係，直如一奏技者與看客之關係！換言之，師生關係十分疏離。他說：「學校猶水也，師生猶魚也，其行動猶游泳也，大魚前導，小魚尾隨，是從游也。從游既久，其濡染觀摩之效，自不求而至，不為而成。」這是一種精神薰陶，非關知識傳授。大學校長應該有一定明辨善惡真假嘅能力，更要兼具人格魅力，這樣才值得「小魚尾隨」！講真，如果大學校長遇大是大非便隨風飄擺，只求坐穩校長位，佢要同老朽握手，我會一手揈甩佢！