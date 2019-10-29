人口才一千萬多一點的小國海地，最近因為石油供應危機而再陷崩潰邊緣。示威潮已持續了六周，學校、醫院、店舖相繼關閉。包括記者在內，至少二十人被殺。雖然就在美國的後花園加勒比海，這個國家卻好似被全世界遺忘。風景線再美，也沒有政客願意多望一眼。

海地對上一次進入地球人的視野，是去年年初曝光的駐當地NGO職員公款召妓醜聞。事件主角是國際人道救援組織的外派員工，那些需要金錢、工作而出賣肉體的當地女子，只是故事的配角。事件告一段落，這個國家的名字連NGO都不再想提。

今次人道危機源於國際政治的蝴蝶效應：海地本來依靠委內瑞拉提供石油援助和津貼，後者爆發革命導致供應鏈中斷，瞬間摧毀了它奄奄一息的經濟。整個九月至十月，海地各地持續爆發反政府示威。騷亂者在街上焚燒汽車、設置路障、搶掠店舖，很多地區甚至已經停止了食水供應。

面對海地的美麗風景線，加勒比鄰國的回應是封鎖邊境，嚴防海地難民湧入。美國媒體近日終於陸續報道事件，美國政客卻傾向於沉默是金。美媒直指，華盛頓的官員和政客對海地局勢沒興趣。

隨着局勢的惡化，在本月三日，民主黨籍的眾議院議長佩洛西終於前往邁阿密，與美國的海地裔社區領袖舉行圓桌會議，結果多名與會領袖直斥美國已忘掉了海地。面對群情激憤，佩洛西回應道：「我愛海地人民。」

然而，佩洛西的「大愛」亦是點到即止，並沒有交代她打算做甚麼來愛海地。事實上，目前華府政圈的普遍態度仍舊是「我們不會干涉海地內政」。美國駐海地大使館上周末發表的最新聲明稱，美方持續要求海地各界通過對話解決問題。這種態度連美國外交界人士亦感諷刺：委內瑞拉都可以向海地提供石油援助，美國居然辦不到。