美國總統特朗普的敍利亞政策再出現重大轉折。繼早前宣布從敍利亞北部撤軍後，特氏又向記者表示，美方在當地「保護」了石油設施。國防部長埃斯珀其後證實，美軍將在敍利亞北部部署「機械化部隊」，以防油田落入「伊斯蘭國」（IS）手中。

埃斯珀所謂防範IS捲土重來，很可能只是「政治正確」的說法，目的只是掩蓋特朗普對中東石油覬覦之意。眾所周知，特氏一直把從敍利亞撤軍當成是「超越奧巴馬」的重大政績，前國防部長馬蒂斯因反對撤軍而請辭、共和黨人群起反對，特氏依然不改其志。對於被指出賣庫爾德族武裝，任由他們被土耳其大軍輾壓，特朗普不僅不為所動，還不忘貶損庫族人「不是天使」，指敍利亞「只有沙子」，正是石油利益令特氏回心轉意。

據報道，特朗普此前多次徵詢共和黨參議員格雷厄姆以及前陸軍副參謀長基恩的意見，其中格雷厄姆重申美國抽身敍利亞，只會令俄羅斯和伊朗坐收漁人之利；而基恩日前造訪白宮，向特朗普展示一幅敍利亞地圖，顯示當地七成油田位於美國及庫族武裝原本控制的東北部地區。

格雷厄姆除了強調美軍「守衞」敍北油田，目的是截斷伊朗和敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德的財源，更進一步指出當地的石油收入，部分可以「為美國所用」。

格、基二人的言論，正好投特朗普之所好。特氏早在投身總統大選前，就經常宣稱美國人在伊拉克出錢出力，卻沒有從當地「取走石油」，是愚不可及的行為。特氏最近更是赤裸裸地建議華府繼續跟庫爾德人「合作」，美國大型油公司前赴當地「以最有效的方法開採石油」，而庫爾德人則可以從中分一杯羹。

難怪大家都說特朗普是「真小人」。過往小布殊推翻伊拉克前總統薩達姆，枱面上尚且要找個冠冕堂皇的理由，然而不管是「推翻伊拉克獨裁政權」、「為伊拉克人民帶來民主普世價值」，又或者是「薩達姆擁有大殺傷力武器」，「美國人為石油而戰」的陰謀論依然揮之不去，如今特朗普親口證明希望美國大型石油公司進駐當地，等於把那層薄薄的窗戶紙也撕破。

問題是，山姆大叔就算多麼痛恨阿薩德，阿薩德領導的政府也是聯合國承認的合法政府，石油資源再怎麼說也輪不到美國當成是自己的「私產」。本身是石油公司高層的前國務卿蒂勒森，在任時亦曾研究過美國如何從敍國產油地區獲利，結果不得要領。有專家表示，美國染指敍利亞石油，唯一「合法」的理由，是不讓貪腐的敍利亞政府沾手賣油收入，確保相關款項直接用於敍國重建。且不說特朗普根本無心「回饋」敍利亞，俄羅斯人好不容易在敍國鬥爭中取得上風，肯定不會讓華府輕易「乘虛而入」。

事實上，即使是埃斯珀的所謂「防止油田落入IS手中」，也是經不起推敲。根據特朗普的說法，IS已被完全擊潰，最多也只能對油田搞點小破壞，更何況油田落入誰手也是敍利亞的內政，何用老美狗拿耗子──多管閒事？美國「保護」油田的真正意圖，可謂路人皆見。