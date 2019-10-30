正論：光污染約法三章　無牙虎自欺欺人

香江風雲變色，只有燈光璀璨如舊，閃爍的霓虹燈為香港帶來五光十色的夜景，但隨着時代轉變，環保概念高漲，地球上超過六成地區的天空被光污染所籠罩，約有八成人口身受其害，各地紛紛要求管制光污染，香港東施效顰，環境局二○一六年推出《戶外燈光約章》卻是自願性質，結果問題愈趨嚴重。

據美國國家海洋及大氣總署（NOAA）二○一六年發布全球光污染地圖，新加坡最嚴重，香港亦不幸在前列。曾有大學研究指出，香港市區在晚上八時至十一時的夜空光度超出國際標準一千倍。光污染造成能源浪費，大量消耗電力同時增加燃燒化石能源，造成空氣污染，加深熱島效應，而且強光亦對市民眼睛造成傷害，影響睡眠質素及情緒。去年葵涌一幢工廈廣告牌發出強烈紅光，影響附近居民休息，惹來公憤，一小時內收到超過二十個投訴，有小童更因此羊癇症病發，事件引起外界關注，更揭發該工廈業主其實已簽署《戶外燈光約章》，並承諾每晚七時關掉廣告牌燈光，由此可見《約章》收效實在成疑。

以上事件恐怕只屬冰山一角，《約章》要求簽署機構由晚上十一時或十二時至早上七時關掉戶外燈光裝置，但根據去年數字顯示，《約章》實施後，光污染投訴數字反而大幅飆升四成二。環境局宣稱有五千個單位簽署約章，專責小組聲稱有九成簽署單位有按時熄燈，但環保團體揭發部分參與的機構包括學校、社企甚至環保組織等等，根本沒有安裝大型戶外燈具，總數目有灌水之嫌，反而一些涉及光污染的機構則沒有簽署《約章》。

《約章》本身條文亦備受批評，例如無法有效管制LED等近年興起的光污染，一宗個案的苦主住所與商場相距八十米，但仍受商場的LED廣告牌的強光滋擾，環團指LED照具和電視屏幕亮度高，會閃動又刺眼，當局必須另定更嚴格的規管。而《約章》最令人詬病是不設約束力，即使有簽署而違規亦分毫不損，試問有誰會老老實實遵守規矩？環團於本月進行兩次實地調查，在油尖旺等投訴黑點發現晚上十一時後仍有五成七的燈具未熄，當中包括簽署《約章》的商戶。環團批評熄燈時間只具指導作用，必須加入強制性，否則便是無牙老虎，長遠更必須立法規管。

一份草擬多時的《約章》不但沒有阻嚇力，而且離地過時，令人懷疑當初推出只是交差了事。此種心態蔓延官場，公僕無心無力，政策不痛不癢，政府對被冠以「無牙老虎」的污名習以為常，多個部門及公共機構例如食環署、地政署、私隱署、平機會及競委會都招此劣評，當然最大的無牙老虎首推林鄭月娥領導的管治班子，對暴徒一再跪低，實在連紙老虎也不如。

特區政府千瘡百孔，最急切的止暴制亂也未有頭緒，大條藉口懶理環境污染問題。暴潮重創經濟，各行各業步入寒冬，商戶倒閉潮陸續爆發，或許等到商廈十室九空，廣告招牌不再發光發亮，香港變成死城，光污染才「被解決」，到時此城此景成追憶，恐怕香港人只剩下一片惘然了。