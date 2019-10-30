世界視線：博爾頓因愛生恨　特朗普寢食難安

美國總統特朗普的炒人決定，一向毀多於譽，前國家安全顧問博爾頓是少數的例外。對於這位相信戰爭可以解決一切問題的鷹派政客，朝野皆認為其去職是國家之幸，誰會料到事隔不到兩個月，博爾頓竟成為部分人心目中拯救國家的「英雄」？

據報道，博爾頓已宣布應國會要求，前往就「通烏醜聞」作證，一旦成事，將是迄今為止特朗普團隊中應訊的最高級成員。博爾頓作為調協各安全部門的首長，對於特朗普是否以軍事援助和推遲訪問烏克蘭，要挾對方調查前副總統拜登及其兒子亨特，最清楚不過，而特朗普陣營也不可能再像對待「吹哨人」那樣，污衊對方「無名無姓」，甚至大肆進行人格謀殺。

今年七月，特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通電話，先後八次施壓敦促調查拜登，還要求澤氏「幫他一個忙」，當時博爾頓也在場。另外有說法指，較早之前博爾頓與美國駐歐盟大使桑德蘭、特朗普私人律師朱利安尼以及白宮署理幕僚長馬爾瓦尼，一起謀劃如何向基輔當局施壓。博爾頓否認參與其中，同時公開表達了對相關陰謀的厭惡和不屑，形容是「毒品交易」。有理由相信，博爾頓急於向外界澄清自己在通烏門事件中的清白。

博爾頓表面上是應總統要求遞交辭呈，實際上是被特朗普掃地出門，這幾乎已是公開的秘密。就在下台後不久，博氏在紐約舉行的一場閉門研討會上，把特朗普的外交政策批評得體無完膚，甚至撂下「毫無意義」、「可怕」、「失敗」等重話，其對特氏「由愛生恨」，可見一斑。

同樣值得注意的是，博爾頓跟特朗普鬧翻，固然因為他在阿富汗、伊朗以至北韓問題上跟特氏意見相左，但導火線卻是一件微不足道的小事：有指博爾頓向媒體爆料，稱特氏想過以核彈攻擊颶風，結果令總統再次成為天下笑柄。特朗普最忌別人「洩密」，就連擊殺伊斯蘭國領袖巴格達迪這等「喜事」，事先也要對眾議院議長佩洛西守口如瓶，問題是白宮現在對博爾頓再無管束力，對於博氏可能的「爆大鑊」，只能兵來將擋，水來土掩。