功夫茶：唔怕東方怕西方　庇奸護惡淪蛆蟲

天下有道，則庶人不議；然則，司法不公，則百姓又豈能沉默是金，不平則鳴，是常識吧？呢，前年六月漢奸黎涉以粗言穢語辱罵恐嚇東方報業集團男記者一案，本報及受害男記者先後十五度去信律政司查詢案件進度，有「避政司司長」之稱嘅鄭若驊不是詐傻扮懵，就是hea答，連一個說法「告定唔告」也如阿聾燒炮，得陣煙！

漢奸黎涉刑恐本報男記者一案已拖逾兩年，喂！佢被官媒怒轟係「禍港四人幫」之首，歲月忽已晚，呢條趴街又添咗新罪啦──勾連西方勢力、裏通外國嘅「叛國」罪，赤裸裸係一個民族敗類。嗱！禍港叛國，直情就係妖孽，司長你卻包藏禍心，一再放生，內地官媒畫公仔已畫出腸，直指條粉腸就係反修例風波中嘅示威「大台」，毒果報更美化暴力，遂使香港烈火暴行，一再升級，請看今日之城中，星條旗迎風飄揚，竟是誰家之天下！司長不覺得自己庇奸護惡，種下惡果，罪大惡極嗎？

好！功夫茶把鏡頭對焦番漢奸黎涉刑恐本報男記者單畸士，前年六月，本報記者於維園正常採訪六四集會期間，在場嘅漢奸黎忽然好似食錯過期春藥咁，突然勇武趨前，態度蠻橫，以不堪入耳嘅粗口恐嚇本報記者，整個過程已被錄影，真正係有片、有相、有人證，如此鐵證如山，律政司仍左閃右避不起訴條粉腸，難怪各界炮轟佢處事差劣，怯於外國勢力，有「唔怕東方怕西方」之嫌！

嘞！各位街坊，如果係咁，請恕功夫茶唔客氣講句，身為律政司司長，不但未能維護法治嘅公平正義，仲屢次為漢奸黎張開司法保護傘，其實已經醜出千里！家陣仲要自我矮化、奴化，自割脖子、自我作賤崇洋懼外，「唔怕東方怕西方」係一種乜嘢心態？哈哈哈，用已故作家柏楊嘲罵「醜陋中國人」嘅筆法，司長就係醬缸中嘅蛆蟲，點止醜陋咁簡單，直情就係卑賤！

身為香港法治核心價值嘅守護神，對一個正常採訪嘅記者，遭到一個「禍港叛國」嘅漢奸涉刑恐辱罵，證據確鑿，律政司竟麻木不仁，受害記者十五度去信求一個「告定唔告」，竟拖逾兩年而得不到一口確實嘅回覆，有冇搞錯？今日東方及受害人第十六度去信，強烈要求民望一直「彌留」嘅律政司司長交代案件進展，「告或不告」好歹給予一個說法，千祈咪反白眼，轉個身又去搵真銀！司長，為官避事平生恥啊！

立法不難，行法為難。古人說，罰一人而天下知所避！今律政司庇奸護惡，唔怕東方怕西方，自取其辱，更使「一國」受辱，「兩制」崩潰，今若再hea答本報及受害記者，咁就唔該問責下台，做條知恥嘅蛆蟲都勝過霸住毛坑不拉矢嘅活死人！