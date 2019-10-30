神州觀察：模範警察庇黑幫　公安多少兩面人

黑龍江近日再掀掃黑打傘風暴，公安系統先後有四名警官落台，其中曾獲「哈爾濱市民喜愛的好警察」的刑偵支隊副支隊長車福濱，被指是當地黑幫「保護傘」。令人諷刺的是，就在本月「十一」大閱兵時，車福濱還獲邀觀禮，案件不但令當地警界蒙羞，亦再度折射出部分地方的公安與黑道，猶如警匪一家。

車福濱一九九二年從部隊轉業進入公安局，曾多次榮立個人一等功，並被授予「全省優秀人民警察」、「感動哈爾濱年度人物」、「哈爾濱市民喜愛的好警察」等各級榮譽稱號五十餘次。今年更代表黑龍江警界參加在北京的中共建政七十周年慶祝活動，掛滿勳章在天安門廣場觀禮，並聲稱自己「由衷的自豪，備感榮幸」。只不過，中央掃黑除惡第十四督導組日前進駐黑龍江一看，卻揭開了其真面目。

車福濱曾在呼蘭區任公安分局副局長長達三年，而該區曾被中央督導組點名「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，當地黑幫被指長期壟斷供熱、房地產、公共巴士路線等行業，欺行霸市、魚肉百姓。難以置信的是，黑道橫行，百姓苦不堪言，庇護黑幫的公安卻屢屢被評為優秀。

類似車福濱這樣的「好警察」，近年來在內地並不鮮見。例如顯赫一時的「禁毒英雄」、原雲南曲靖市公安局原副局長尹大寶，最近就因充當黑惡勢力保護傘被查；曾當選全國「我最喜愛的人民警察」的福州市永泰縣赤錫鄉派出所原所長鄭伯武，卻被揭發在當選前已包養情婦。這些人都有一個共同點，就是道貌岸然，人模狗樣；好話說盡，壞事做絕；不抓都是英雄，一抓都是狗熊！個個都是典型的「兩面人」。

事實上，兩面人在內地官場也比比皆是，相當一部分的被查公安，似乎早期都曾獲表彰和擁有榮譽稱號，究竟是壞人盜名欺世，造假「好人」，還是好人當官後變壞，不得而知。但內地公安系統確實敗類不少，今年以來各地均有地方公安局長副局長涉保護傘受查落台。

長期以來，由於公安在打擊犯罪和黑幫等社會治理中的主導角色，因而與黑惡勢力接觸最多，在法治不完善和缺乏有效監督的情況下，一些公安成為黑幫圍獵對象，出現警匪沆瀣一氣的現象，昔日「人民警察為人民」的形象早已一去不返。現在看來，當局通過掃黑除惡專項行動對全國公安隊伍大整肅，確實很有必要。

所謂「物必先腐也，而後蟲生之」，也許起始階段，貪官的本質並不是很壞，根源在制度。一個好的制度能把一個壞人變成好人，一個有缺陷的機制能把一個好人變成貪官，而輕易就能將一名涉黑警察吹捧成「好警察」的制度，肯定有缺陷。