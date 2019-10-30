香港回歸後，政治的特色是領導層的兩張皮。

特首一面，三司十三局又一面。特首或可任用個別親信，但似乎沒法自主自決地組織他的內閣班子。司局長中有前朝遺老，有別人和第三方塞進來的人物，安排上要顧及其他政治勢力。特首能掌控的，可能便只是三幾個親信。因此，有事就動員不起來，大難臨頭各自飛（或各自躲），今次反修例事件中已有太多的例證。三司十三局以下的副局長、政治助理，作用不大，頗有聊備一格之嫌。特首或有關司局長甚至未能任用符合期許之人。

或許，特區政府是「熱廚房」，難以吸引人才，但似乎更大原因是有太多的勢力因素影響。特首權大於外國的政府元首，卻無力組建對他忠誠效力的內閣團隊。

而在問責官員以外，公務員也是另一張皮，與特首及其內閣難以配合工作，反成掣肘制衡之力。傳統的政治中立文官制，或殖民地時代高效的官僚體系，在掌政者不再是英國人之後，便與決策部門脫節。不是借入閣的政務官而是在領導層內參與政治，維護本身利益，抗拒改革；便是對問責官員的決策諸多阻撓、推搪，以官僚主義對抗政府的政治問責，甚或形成部門為主的獨立王國。正因如此，在回歸前素稱高效率的政務官與公務員體制，在回歸後的工作表現走上了相反的道路。

要解決管治問題，不能依靠人為因素。誰當特首也會面對相近的問題，政府不可能靠把好人、能人換上擔任特首、司局長、部門首長便可解決問題，關鍵的是制度。

制度一是特首用殖民地總督制是錯誤。既沒有英國政府的直接監督協助，包括情治外交的支援，也缺乏宗主國政治產生出來的各種人才填補政府要職。英國統治香港所用的英國人數過千，他們對代表英國的總督有高度的忠誠。《基本法》規定特首不屬任何政黨，雖然權大，卻內外無援。且有許多不正規的政治因素干擾，權大卻難以行使。也如林鄭早前所說，政府只剩三萬警察。特首要保證實權，至少要有來自中央的支援，作為與香港各方勢力談判的實力。

制度二是內閣各司局要有實權，與特首可有一定抗衡之力，使內閣集體權力有名有實。但與此同時，要有真正的政治問責制，能擔當的擔當，不能擔當的辭去。特首與內閣要緊密合作，形成強勢政府，應對立法會、司法與社會。

制度三是專家治港，不是公務員、政客或法官治港，更不是民粹化青年治港，用人、決策制度和文化需要改革。