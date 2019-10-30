互聯網在政治玩家手裏已經成了操弄選舉、製造動亂、顛覆政權、「顏色革命」的利器。之所以如此，乃因對互聯網缺乏監管。一是對互聯網的使用者沒有實名登記，任何人要想幹壞事、要想造謠誹謗、煽惑欺凌恐嚇，都不必負起刑責，很難查到他們。二是有所謂「言論自由」就更可以毫無邊界、法律管不着的大膽使用，一切謠言、誹謗，傷害他人和公共利益、危害社會、國家秩序、安全的兇言惡語都可以暢通無阻、呼風喚雨，發揮「強大輿論」威力。

三是事實和研究表明，民眾的情緒「可以動員、可以激發」，而身為網民更容易被某種互聯網「語術」操弄，變得迷失，互聯網就無限加大了網民相互影響的非理性瘋狂。這些年來，已國際化、全球化的「互聯網政治」造成了種種破壞性的事端，就在於互聯網的特點和人性的弱點被「統籌安排」、「完美結合」。

西方政客最早把「互聯網政治」玩到選舉中，特朗普當選總統是最「轟動一時」的樣板。西方政客還把「互聯網政治」推廣到全球，製造動亂，搞奪權鬥爭。不過，這套東西要想玩得好也是有條件，最好是在有選舉政治而又互聯網缺乏監管的地方，像香港可說條件甚好。

香港除了有選舉政治，互聯網沒有監管，還是全球最自由的城市，是實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的地方，還有一個存在多年，惟老美馬首是瞻的反對派，外國勢力有深厚根基的地方，反共反華土壤很有歷史的地方。這麼多的「好」，老美不以「互聯網政治」玩玩「顏色革命」、製造動亂，不是太浪費了它要「遏中打華」的資源嗎？有朝一日，中國超過了老美，白宮、五角大樓、參眾兩院的傢伙們不是很對不起老美的霸主地位和「開國先賢」嗎？

可見，這場反修例風暴向北京和香江府衙提出了一個不容迴避的重大問題——要不要適切監管本地互聯網，是能不能「止暴制亂」、粉碎「顏色革命」不可或缺的環節，也是維護「一國兩制」、維護國家主權、國家安全和發展利益之必須。