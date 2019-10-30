真的假不了，假的真不了。隨着愈來愈多細節曝光，英國冷凍貨櫃三十九名人蛇慘死事件幾已確定死者大多來自越南，西方政府和傳媒大失所望，他們本想藉此抹黑和羞辱中國，沒想到弄巧成拙，抹黑和羞辱別人不成，反暴露自己的傲慢與偏見。最出醜露乖的是英國警方，還沒查清楚便一口咬定所有死者都是中國人，結果自打嘴巴，成為國際笑柄。

同樣可笑的是西方傳媒。美國CNN記者不懷好意地質問：為何在新中國成立七十周年並取得巨大成就的情況下，還會有人逃往海外？中國外交部發言人不卑不亢地反問：你把它先入為主地設定成與中國有關，把它和慶祝新中國成立七十周年聯繫在一起，這個出發點很有問題，你到底希望得到甚麼答案？

顯而易見，西方傳媒希望得到的答案就是讓中國在全世界面前出醜，以這場悲劇作為政治工具，貶低中國的成就，抹黑中國的形象。正如有人指出，西方宣稱的所謂言論自由，實際上就是傲慢與偏見，就是掩蓋事實真相。他們利用輿論主導權，一直刻意妖魔化中國，鮮有報道中國正面消息，對負面消息則極盡誇張渲染，甚至捕風捉影為中國羅織各種不實之詞。必須承認，中國確實還有許多不足之處，但絕不是西方傳媒所描述的如此落後、如此不堪。

見微知著，從香港暴亂的報道，就知道西方傳媒如何顛倒是非。他們幾乎千篇一律指摘中國政府打壓香港人權自由、香港警方濫用程序和武力鎮壓示威者，卻很少報道暴徒打砸破壞、到處縱火、襲擊警員、圍毆路人等等極端暴力行為。更卑鄙的是，一旦有人在社交媒體上發表支持香港警方的言論，隨時會被「封號」，這就是他們所標榜的言論自由。何謂濫用武力？伊拉克近日爆發反政府示威，當局發射催淚彈和實彈強硬鎮壓，短短三天已造成最少七十四人死亡。這才是濫用武力，難道西方傳媒不知道？