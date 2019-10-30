香港大漢奸黎智英的臭名街知巷聞，而小漢奸黃之鋒十多歲已「成名」，近期經常往外國唱衰香港，更獲美高官及議員接見，加上毒果日報吹捧，官媒點名批判，所以知名度亦不遑多讓。黃所屬的香港眾志前身為學民思潮，是當年佔中運動核心組織之一，黃因為涉嫌藐視法庭，鋃鐺入獄。在今年六月出獄後立即急不及待加入反修例衝擊示威活動。即將來臨的十一月區議會選舉，黃亦報名參加，狼子野心，決意再興波作浪。

眾所周知，經過人大釋法及法院判決，不擁護《基本法》就沒有資格當選議員，選舉主任有權不確認其參選資格。黃獲「官方漢奸認證」，長期以來都是吹噓所謂民主自決，其實掛羊頭賣狗肉在推銷港獨，牴觸《基本法》。若給他們這幫港獨派混入選舉，然後進軍議會，再染指特首選委會，必然釀成更大政治災難。選舉主任絕對有權把關，現在作出不確認黃參選資格的決定，只是行使法定權力來執行職務，不應受到外來壓力影響。

之前原來負責的選舉主任因病換人，惹來不少揣測。香江風雨飄搖，陰謀論滿天飛，孰真孰假，亦無足夠事實去判斷。觀乎黃之鋒被褫奪資格後的反應，似乎是其意料中事，早有準備，他立即在社交平台發貼文把消息散布海外，大肆攻擊政府。其實他自己心知肚明，以其行徑及往績根本難以「入閘」，參選顯然別有用心，一來引起話題，保持其民主鬥士形象；二來若果被政府踢出選舉，更加可以塑造香港失去民主的形象，催化外國加大制裁中港的力度。

而且他本身亦有準備PlanB，有不少同道中人及手下已經隱藏身份混入選舉，一旦當選便變成黃操控的傀儡議員。像這樣的政治把戲不難看穿，所謂受害者往往就是布局者，在這次反修例暴潮中屢見不鮮。兵不厭詐，一場爭奪管治權的戰役，真正的受害人只有香港市民。