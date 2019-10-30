港府廢官最愛說的一句話：「待暴亂平息後，我哋就會點點點……」例如財爺陳茂波說，止暴制亂後，港府準備在國際社會大力推介香港，讓外界對香港有更全面的了解；又如商經局局長邱騰華說，待香港局勢平靜後，將加強推廣，恢復外界對香港的信心；林鄭月娥甚至說，當香港走出當前困局後，不排除問責班子及行政會議進行改組。

西諺說，縱有無限計劃，若不實行，與談天無異。現在一班廢官正正在浪費時間談天。不是嗎？待暴亂平息後，我哋就會點點點……講就天下無敵，做就有心無力。問題是，暴亂何時平息？港府有甚麼方法平息？以為採取拖字訣，就可以拖到暴亂黑手良心發現？拖到個天突然開眼？拖到香港回到四個多月前的模樣？

事實證明，這場顏色革命鋪排綿密，分工細緻，動員迅速，早有部署，不奪權不罷休。廢官一味用把口止暴制亂，實際上縱暴容亂，等同將管治權雙手奉上，香港能重出生天才怪。

民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊，就是用把口止暴的又一經典人辦。她日前在網誌廢噏：「希望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會上的問題」，又自爆曾跟年輕律師會面，然後像發現新大陸般：「部分與政府立場完全不同，認為當中一些看法值得探討」。

首先，如果「真誠溝通」有效，林鄭的首場民意騷就不會落得落荒而逃的下場，何時舉行第二場已提都不敢再提；第二，這場暴亂之所以一發不可收拾，「黃律師」氾濫成災是最大原因，鄭若驊竟然還要花時間聆聽「黃律師」的看法，想都想得到不外乎是「五大訴求、缺一不可」和「解散警隊」，無理又白癡，難道港府打算接納？

最可笑的是，鄭若驊廢噏要「真誠溝通」不久，暴徒即放火燒「福建幫」旗下茶餐廳，甚至猖狂到擲汽油彈入內，完全漠視上址民居密集，形同草菅人命；而且打破了暴徒只在周末周日搞事的慣例，上述暴行在周一晚上發生，證明暴徒根本不會和你溝通。鄭若驊到底是智商有問題，還是暗地裏和反對派打龍通沆瀣一氣，只有她自己最清楚。

說到底，治亂世只能用重典。對反對派和暴徒，必須有法必依，執法必嚴，《緊急法》還有很大的應用空間，例如查禁不良傳媒、延長暴徒及黑手的扣押期，這些都是止暴制亂的不二法門，一切只在港府一念之間；而對港府內部，則必須揪出無間道，嚴懲裏通外敵的公務員，各部門更要與警方一致配合平亂。否則，再說甚麼「待暴亂平息後，我哋就會點點點」根本毫無意義。