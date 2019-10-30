震驚世界的英國貨櫃車三十九死案件，英國警方在案發後隨即咬定死者全為中國籍。數日後，當地媒體、越南政府方面的訊息卻幾乎肯定死者應大都來自越南。英式偏見歧見終摑了自己的臉。

對於英警的貿然結論，英媒曾解釋，當日警方在現場檢獲了少得可憐的證據，當中有疑為中國護照的證件。也有消息說，警方當日是從膚色、貨櫃車公司及其背景作推斷，所以有了上述發布。

最先揭露英警錯誤的是英國媒體，有越南社群向外傳出有越人懷疑與親人失聯，然後是英國一家電視台接觸了幾個越南家庭，他們都聲稱有親人失聯，且有迹象他們離境外出了。

隨後，越南政府也收到最少十幾個家庭報案，其親人失蹤，來自不同渠道的訊息亦露出蛛絲馬迹，有失蹤者事前聲稱要前往英國。至此，事件已大致解了謎。

英國警方灰溜溜的，至今都沒有再公開談及貨櫃車死者的背景或懷疑線索，但同樣也沒認錯。不過，英國警方的刑偵水準及嚴謹度卻被今次事件露了底、出了醜。

今次大錯其實源於英式偏見，英警也有多個關鍵失當，一是當日檢獲疑為中國護照的證件時，英國警方沒有透過國際刑警組織的機制，或尋求中國駐英國大使館協助查證真偽；二是亞裔黃種人極多，英國警方應有警覺性，而非一口咬定，局限查案及搜證。

第三可能也是最蒙蔽英警眼睛或腦袋的原因，是西方世界對中國長久以來存有偏見、歧見。就在慘案發生前幾日，特朗普還十分興奮的說「中國經濟正處於五十七年最差」，西方這個無知且錯得離譜的結論，某程度亦反映了英警為甚麼弄出大洋相。無知者最是霸道，聲大夾惡冇句準，結果，英國警方被自家媒體揭露，自己砸了自己的招牌，怨不得人。