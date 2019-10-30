反對派鼠目寸光、不知進退，一場反對修訂《逃犯條例》的風波鬧着鬧着，竟變得難以收拾，港人大賠，示威者也討不了好去，何苦來哉！

修訂《逃犯條例》沒甚麼可怕之處，整場運動根本不值得開展，既開展了，卻又漫天叫價，在該收割時不收割，便把香港引入了死胡同。六月九日，號稱有一百萬人示威，結果迫使政府在六月十五日宣布暫緩修例工作，更暗示修例會就此了結。反對派在此時本該收手，再爭取其他訴求，便是無聊透頂。

「五大訴求」之中，其中一項是要求撤回暴動定性。是否暴動，每宗個案都要由法庭裁定，特區政府說是與不是，也無關宏旨。直至六月中旬，暴力示威者尚未大規模出現，律政司會對抗爭者控以暴動罪，或法庭會將他們裁定為暴徒的機會不大，大家馬馬虎虎，事情本來就可以過去了。

反對派偏偏緊咬着暴動定性的問題不放，繼續鼓勵示威者死命抗爭。這下子可有趣了，抗爭者前仆後繼，行動一次比一次激烈，就算原本不是暴動，也逐漸演變成暴動，在全世界面前上演了一齣鬧劇，就是用暴動的方式去爭取撤銷暴動定性，天下傻事，大抵莫過於此！

在反對修訂《逃犯條例》運動爆發初期，警方即使偶有使用過分武力，但相對於後期，也不過是小打小鬧，沒甚麼大不了，抗爭活動如果在六月中告終，反對派只消循例要求監警會調查一下涉事警員便是。但示威者不依不饒，堅持要成立獨立調查委員會追究警暴問題，抗爭者叫價愈高，政府愈不甘退讓，如是糾纏，警察在平亂過程中使用的武力反倒愈發升級，所謂的警暴便給逼出來了。

反對派原本想撤銷暴動定性，偏生引發更多暴動；要求調查警暴，卻惹來了更可怕的警暴。火愈燒愈旺，結果把全港七百萬人都投進了烈燄中去。