政府反修例風波引發連串暴力衝突，至今即將五個月，然而烈火暴行不但未曾平息，且一直在升溫。社會極度動盪，經濟不振，百業凋敝，民心虛怯，被批評於修例工作上解說不力、淪為「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，卻只繼續做「鍵盤戰士」，在網誌廢噏無謂，令人見識乜叫做廢人廢語！

呢！火燒眉毛，避政司司長仲好整以暇，印印腳等人約咁款，指現時的風風雨雨已經持續四個多月，望大家可以停止暴力，真誠溝通，共同解決現時社會問題。喂！如果靠把口廢噏幾句就可止暴制亂，天下太平，咁就老朽都頂得你個位，勝任有餘仲自動減三分之二人工添！

職不稱位到咁嘅地步，難怪各界批評鄭若驊空談止暴，「講咗嘢當做咗嘢」，老朽直頭覺得佢入錯行，佢應該做電台「鄭夫人空談愛慾」主持人，反白眼笑住為失婚婦人、迷失初戀嘅少女解答愛情問題，呢啲游談無根，永不會錯嘅指點他人迷津，自己講出來都唔知噏乜嘅「廢腑」之言：你之所以失落、迷茫，鬼咩！你又唔同對方真誠溝通，就算忌廉溝鮮奶，啜一啖，都有化學作用㗎！你迷失啊？搵一晚試吓喇……

避政司司長空談止暴，露底技窮，老朽又不期然諗起古代南宋詞人汪元量，佢飽經世亂，目睹興亡，深明廢噏誤國，乃有此問：清談到底成何事？回首新亭，風景今如此。楚囚對泣何時已，嘆人間，今古真兒戲！

喂！家陣被捕嘅暴力示威者已逼近二千九百人，依家一個都未曾被定罪！作為律政司司長，你不是應想方設法加快檢控工作，並協助政府加強阻嚇力，以更有效方式解決問題嗎？一個「禁蒙面法」你都議而不決以致錯失時機，而《緊急法》仍有大把可以發展嘅空間，而你呢個「空談節目主持人」卻仍守在硝煙瀰漫嘅空氣中呼喚「愛和解，善溝通」，同奶媽林鄭一擔擔，香港有乜辦法唔輸趴街！