美軍在敍利亞展開閃電突襲，將伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪逼到走投無路，引爆身上的炸彈自殺身亡。總統特朗普事後召開記者會披露更多細節，口沒遮攔的他似乎把很多不該說的機密都說漏了嘴，例如提到在戰情室見證巴格達迪尖叫和哭泣。國防部官員卻急忙補鑊否認說法，託詞說「總統可能跟指揮官交談」才得悉內情。

特氏之所以如此雀躍，皆因奧巴馬當年正是靠擊殺拉登為其政績貼金，成功爭取連任。不過，今次行動是否對他的選情有利，尚且言之過早，因為他至少犯下兩個政治錯誤。第一件是他沒有向民主黨人事前披露行動要點，涉嫌違反《國家安全法》中「及時向國會匯報重大情報活動」的承諾。他聲稱不通知佩洛西，是為免有人洩密，另一邊廂卻一早知會俄方，提出讓直升機越境的要求，這樣厚此薄彼，只會令民主黨人在彈劾調查多加兩錢肉緊。

第二個大錯就是抹殺庫爾德武裝在行動中的功勞。美軍在敍北撤兵，已負上背信棄義的罵名，今次行動明明有賴庫族才得以成功，特朗普卻示範甚麼叫忘恩負義。他最先感謝俄羅斯，依序是土耳其、敍利亞和伊拉克，最後才輪到庫族。當記者追問後者的主要角色時，他更煞有介事矮化對方：「他們根本沒有給我們提供軍事角色，只給了一些有用的訊息。」實情是，庫族的情報才是致勝關鍵，他們俘虜了巴格達迪的妻子套取其行迹，又殺死了IS發言人阿爾米赫吉爾，特氏怎可以用完即棄？有美方官員也看不過眼，大唱反調說：「他們為空襲提供的情報比任何國家都要多。」

特氏否定庫族打擊IS的功勞，是為了貫徹親土耳其的立場，不願報答庫族在反恐戰的種種付出，漠視一萬一千名戰士陣亡。如果沒有庫族打生打死，美軍也難以走到消滅巴格達迪的這一步。特氏這個錯，足以使彪炳戰績變成負面新聞。