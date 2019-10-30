選舉，是市民表達意見的重要渠道，實在不容有人從中破壞。面對持續四個多月的示威浪潮，香港每一個角落都充斥着暴力及不理性的行為，更影響到十一月區議會選舉候選人的競選活動。部分候選人及其義工團隊，受到不同程度的滋擾，已有違選舉公平競爭的原則，希望特區政府能夠正視問題，避免事態惡化危及選舉公平公正公開性。

如果有留意近期的暴力衝突，不難發現部分激進分子，會針對某些區議員或社區主任的辦事處進行衝擊。有些辦事處受到不止一次的破壞，不但外牆被噴上不文或恐嚇字句，門窗亦被擊碎，部分甚至遭到縱火，內裏設備包括電腦等均不能再使用。如是者，有些候選人的宣傳受到嚴重干擾，不能按照原先計劃啟動選舉工作。

另外，擺放助選街站亦是重要的拉票及宣傳手法之一。無奈地，受到社會激烈的氛圍所影響，有些義工協助候選人進行競選活動時，卻被外區或不明人士圍堵或遭事後起底，冀以威嚇手段致使義工放棄本身的立場。過往只會在投票日助選時偶有出現的言語衝突場面，如今在競選初期已呈實質暴力威嚇，情節嚴重程度更是變本加厲。然而，在今天警力異常緊張的情況下，也不得不讓選民、候選人及大眾擔心，究竟今屆選舉能否公平地舉行。

與此同時，我們留意到網上有人呼籲，要將住在安老院舍長者或家中父母的身份證收起，以防他們在投票日當天前往投票。事實上，長者也是香港市民，他們有權利亦有自由選擇前往投票與否。他們的意願，不論是支持建制派還是反對派，我們也應該尊重。假若有人刻意阻撓他人投票，即使其為自己的父母也好，也可能已觸犯相關法例，希望大家不要以身試法。

另一邊廂，令人憂心的是政治氛圍有向校園蔓延的趨勢，而近日的示威活動中亦不乏中學生的身影。在《選舉活動指引》內，特別提到「年紀太輕的學生實不宜參與競選活動」。當然，學生參與競選活動是他們的自由，但作為成年人的老師、家長及候選人，應盡量避免鼓勵年紀太輕的學生在香港持續暴亂下協助競選，更不可鼓動他們作出任何違法舉動。要知道，青少年作為受保護的對象，任何危及到其人身安全或前途的行為，我們都希望他們能夠盡量遠離。

說到底，選舉競選無非就是候選人各自宣傳理念或政策的機會，應該建立在公平、合情合理及免於恐懼的原則上。如今，多區出現暴力事件，或涉嫌以威嚇或不法手段阻礙他人競選，又或涉嫌防止他人前往投票，實在應予以強烈譴責及阻止。想深一層，以此手法換來的議席，能為社區帶來正面的影響嗎？此乃參選者及選民需要三思的地方。

最後，維持選舉公平公正，還希望特區政府能夠多做事，不要將近日所發生的事情視而不見。在需要執法時就應果斷執法，並動用法律框架下可行的措施，維護今次區議會選舉的公平公正運作，使大家不需再因表達意願，而受到不合理的對待。