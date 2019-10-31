功夫茶：凹凸路面易拗柴　鋪磚求其真靠害

香港，曾經係世界上最安全同埋美麗嘅城市；而羅馬不是一日建成，香港嘅百載繁華又豈能例外？不過，誰又會估到香港家陣連行步路都難！「風景不殊休舉目，夕陽衰草事堪哀」，阿哥，風景不殊，山河變色，你可以冇眼睇，但人，總有路要行㗎！

嗱，過去四個多月嘅反修例風暴，烈火暴行，不斷升溫，不但影響市民日常生活起居，真係行步路都難。歌仔有得唱：馬路如虎口，交通規則要遵守，安全第一命長久。依家暴徒同香港有不共戴天之仇咁款，每逢周六周日就借啲意出嚟燒搶打砸搞破壞，據講全港二千多組交通燈有四百多組受破壞，搞到人車爭道，尤其對長者同傷殘人士構成嚴重安全威脅，即係話，你想遵守交通規則都唔得！

仲有啊，官方又指出，反修例風暴以來，逾二千九百平方米以路磚鋪設嘅行人路面被破壞！講真，做父母嘅最怕仔女行差踏錯，常吩咐佢哋要「帶眼識人」，依家睇怕要叫佢哋「帶眼識路」，甚至自己行步路亦都要如履薄冰提心吊膽！一個衰世，唔通畀條路行吓都咁難？

功夫茶指嘅路，唔係乜嘢金光大道，而係平坦道路啫！之但係香港呢個暴力妖城，近期唔少示威重災區如銅鑼灣、深水埗、元朗、將軍澳等，暴徒撬起路磚作武器或用來堵路，搞到啲道路凹凸不平，陷阱處處。加上港府做事向來得過且過，連鋪條路都衰過人，儼然城市陷阱！

呢，有市民日前喺銅鑼灣行街時，誤踩路磚縫隙，即時「啪」一聲拗柴，第二朝發現腳趾紅腫劇痛，淨係醫藥費已盛惠九千大洋，問你死未。

功夫茶但聞「一失足成千古恨」，時代變遷，家陣係「一跣唔見好多金」！小市民點解咁易「一跣失金」，究竟邊個係罪魁？

唔使問阿貴，梗係冇靈魂政府嘅錯啦！路見不平，梗係關路政署嘅事啦！誠然，目前乃多事之秋，暴徒挖磚如摘葉，之但係路政署鋪磚都唔可以咁求其吖嘛！有柴灣居民早前途經柴灣市政大廈外行人路，差啲被跣倒，懷疑該段路早前被暴徒撬磚，重鋪時只喺路磚下鋪沙，再喺路磚間罅隙填封膠水，之不過手工粗糙，是是但但，部分膠水表面留有沙，途人更易跣鑊甘。

講嚟講去，香港路面即使冇暴徒撬磚，路面一樣長年累月蓉蓉爛爛，政府部門整呢樣、搞嗰樣，掘到條路凹凸不平。嗱，功夫茶警告路政署：執手尾若然只求盡快交差，冇做足監督工序，亂咁黐膠水靠害市民，遲吓跣埋自己老母，唔畀人鬧衰仔黐膠線都唔得啦！