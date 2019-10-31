正論：考車牌地老天荒　運輸署胡混度日

「香港效率」曾是高效快速的代名詞，香港公務員亦曾被譽為世界一流，很可惜，回歸後港府辦事效率每況愈下，公務員離心離德，香港效率早就淪為香港龜速。運輸署連安排車牌考試也拖延數月甚至大半年，令人咋舌。見微知著，官僚胡混度日，民憤日積月累，藉着反修例暴亂大爆發，不足為奇矣。

不說不知道，一說嚇一跳。運房局局長陳帆昨日回應立法會質詢，自揭運輸署路試排期竟然「大塞車」。私家車、輕型貨車及電單車等非商用車輛路試平均輪候時間，由一六年的一百四十七日增至去年的一百五十四日，去年最長輪候時間更達二百七十六日，即約九個月。至於的士、貨車、小巴等商業車輛，過去三年的平均輪候時間亦由五十五日增至六十一日，去年最長輪候時間為八十一日，意味搵食車司機隨時要有數月空白期「食穀種」。

為何安排考試都要遷延時日？官僚當然藉口多多。陳帆指出，因為試場的地理條件、鄰近地區的交通情況、各類車種的考試需求，以及運輸署人力資源狀況等因素，導致全港十七個駕駛考試中心之中，部分的每周營運日數持續減少，例如油塘考試中心每周只能開放四點六日；觀塘駕駛學院甚至因為場地細小，無法同時應付駕駛訓練及駕駛考試，每周只能開放兩日作考試用途。

有道是，只要精神不滑坡，辦法總比困難多，何況安排路試並非移山填海的大工程，一切事在人為而已。很明顯，現時非商用車輛的考試場地不敷應用，以致報考市民大排長龍；而一些較少人報考的商用車輛應試場地則使用率偏低，例如兩個提供掛接式車輛考試的場地便人車稀少，為何不合併使用，騰空另一個場地作其他用途呢？偏偏陳帆表示不考慮，所謂民生無小事，原來是多一事不如少一事罷了。

一節見則百節知，運輸署胡混度日不是個案，而是整個政府無所作為的縮影。一場無中生有的「反送中」風波，竟可在特區掀起滔天惡浪，原因不言自明。民憤不是一下子爆發的，而是長年累月不斷堆疊的結果，港府大事做不成，小事做不好，施政從來沒有以民為本，從來沒有以便民利民為出發點，單是考車牌此等雞毛蒜皮的小事，官僚都要敷衍塞責，都要小市民受氣。反對派之所以能在特區呼風喚雨，反修例暴亂之所以一發不可收拾，事有必至，理有固然。

事實上，這些年港府由政治到經濟再到民生，由房屋到醫療再到教育，有哪一樣做得好？有哪一樣不是激起民怨沸騰？大型基建固然亂象叢生，公營醫療更是千瘡百孔，基層上樓無望，長者宿位難求，司法和教育皆令人搖頭嘆息，甚至連派四千元都派到天怒人怨。香港近年移民人數急增，港人紛紛用腳投票，說到底是哀莫大於心死。

落花流水春去也。香港的成功已是上世紀的事，經過廿二年驗證，「一國兩制、港人治港」已證明徹底失敗。中央繼續袖手旁觀，廢官繼續胡作非為，香港距離徹底死亡之日不遠矣。