世界視線：約翰遜提前大選　英脫歐仍有變數

英國脫歐進程再有新變數。首相約翰遜第四度要求國會同意提前大選，結果在下議院闖關成功，國會以大比數通過在十二月十二日舉行大選，一旦獲上議院通過，將是自一九二三年以來，英國首次在十二月舉行大選。

此前一直反對提前大選的工黨黨魁郝爾彬日前突然轉軚，聲稱由於歐盟同意將脫歐限期延長至明年一月三十一日，排除無協議脫歐的訴求「已經獲得滿足」，故該黨決定支持提早大選。

民調顯示，執政保守黨的支持度一直領先工黨，郝爾彬亦因此對提前大選猶豫不決。問題是工黨的政治盤算很難瞞得過選民，要來的始終要來，工黨「只搞破壞，一味拖後腿」的印象一旦在選民中間坐實，迎來的只能是比選票上更慘痛的教訓。或許正因如此，一般相信工黨在脫歐問題上將避實就虛，以「二次公投」作為主打，同時回歸傳統選戰套路，把更多精力在內政方面，控訴保守黨近年在社福、醫療等方面削減開支。值得注意的是，工黨曾動議將投票日提早至十二月九日，理由是讓大學生能趕及在放假返鄉前進入票站，可見該黨把目光投向城市「進步青年」。

約翰遜的想法亦是清晰不過，儘管脫歐議案通過二讀，但往後議會攻防戰才是重頭戲所在，三個月轉瞬即逝，一月三十一日的死線到來，分分鐘又是原地踏步。反正約翰遜「帶領英國十月三十一日如期脫歐」的承諾，已幾乎肯定跳票，倒不如重新獲得選民授權，透過議會議席優勢，達成有協議脫歐。歐洲理事會主席圖斯克警告，今次可能是歐盟最後一次給予延期，呼籲英國「好好利用這段時間」；而此前法國總統馬克龍亦已扮演「壞警察」的角色，反對歐盟再對英國寬限三個月。當然，對於約翰遜來說，他本來就擺出一副不惜「硬脫歐」的架勢，歐盟延期與否根本無關宏旨。

英國脫歐鬧劇如何收科，仍有待時間驗證，但英國有好好的「歐盟領袖」不做，偏偏執意「淨身出戶」，到頭來只能徹底淪為山姆大叔的「跟班」，更別提隨之而起的北愛爾蘭、蘇格蘭等地「脫英」風潮。