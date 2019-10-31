神州觀察：未成年殺人免責　惹公憤亟待糾正

內地近日再現未成年人殺害未成年人悲劇，惟因受到有關法例規限，行兇者又一次輕鬆逃過刑事追責。事件亦再度引發輿論極大爭議，質疑現行法例已徹頭徹尾地淪為未成年罪犯的保護法，完全背離了立法初衷，並存在嚴重不公問題，當局若不能與時俱進，積極回應民眾訴求，勢會釀成更深層次的社會矛盾，後果難以預估。

遼寧大連一名十三歲少年將小區內的十歲女童騙至家中，企圖性侵不成，竟以七刀將之殘忍殺害，繼而棄屍附近灌木叢。連警方都說犯罪現場實在太明顯，惟行兇者及其家人皆表現淡定，尤其該少年不但懂得事前踩點，於殺人後更若無其事地向受害女童家長假意表達關切、回案發現場圍觀，及在同學群組發放誤導性言論，以圖洗脫嫌疑，心機如此縝密，叫人不寒而慄。

行兇少年更被揭發過往多有跟蹤騷擾女童及成年女性前科，惟一直不獲各方正視。事發後，不少小區住戶亦紛紛表現出各種顧慮之情。饒是如此，根據內地相關法例規定，兇徒因未滿十四周歲而毋須負上刑責，只能被處以收容教養三年的所謂「頂格處罰」。都說法律是死的，人是活的，多少年前制訂的規矩已然不合時宜，輿論普遍認為如今的未成年人心智早開，在一些問題上甚至懂的未必比成年人少，故而當局應順從民意，包括調低未成年人承擔刑責年齡等建議，總之不能再聽之任之。

事實上，類似悲劇近年明顯有呈增長趨勢，未成年人拳腳相向、舞刀弄劍都已是等閒之事，動輒還會犯下搶劫、強姦等惡性罪行，以至殺人放火亦不當一回事。當中不但屢現有預謀、高智商犯罪行為，一些未成年人更對國家《憲法》及《未成年人保護法》瞭如指掌，北京石景山就曾有四名未成年人綁架勒索及殺害未成年同學，其中有人事前就揚言法律治不了他們的罪，並在法庭上聽着宣判相視而笑，根本是故意犯罪。

更荒唐的是，法律名為保護未成年人，反而當一個個無辜的未成年人遭殘殺後，竟然追責無門，受害者家屬只能眼睜睜看着他們白白死掉，天底下哪有這樣的道理？反倒是那些未成年行兇者，不論所殺的是未成年還是成年人，自身亦可毫髮無損，法律一再淪為他們的免死金牌，政府成了罪犯最大的保護傘，豈非天大笑話？

故而這種法律的存在，只會迫使社會陷入以暴易暴的惡性循環，早前並已在浙江某小學上演過，殺死欺凌女兒同學的那位父親當時更得到了社會廣泛認同。如今遼寧該宗悲劇發生後，網上要求以私刑自行解決的呼聲又鋪天蓋地而來，並提出了眾多可行性方案，無不叫人為之捏汗。