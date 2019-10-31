中美新冷戰開始之後，將會是幾十年的中美之爭，隨之而來的必然是金融戰。作為國際金融中心的香港，難免殃及池魚。

殃及池魚有利有弊：有弊當然是美國對內地企業的攻擊，限制美國金融與香港的合作，也把對中國的一級、二級制裁伸延至香港。香港金融的兩個支柱──內地企業（包括A股市場）、英美體制，均難免受到衝擊。香港金融與美國體制，包括美國勢力所及的附庸國家，例如加拿大、澳洲、新西蘭，今後的交易會多受政治風險，也有脫鈎的壓力。香港作為內地資金走往美國的中介作用必然大損。由此，香港現有的金融業務必然大減。

有利之處卻是美國驅逐中資企業、資金、人才，香港卻可成為收容之地。香港以A股為主的金融市場更可乘機擴展，少了美國因素卻使香港多了中國因素，資金更加充裕。內地產業金融的多元化，使香港的金融市場也能夠多元化和進一步壯大，更迫使香港加強金融風險的防範，與內地合作，保衞這片中國的國際金融中心。

美國對付中國，反映出美國霸權主義走到末路的瘋狂。美國不僅對付中國，也對付所有不屈服於它霸權之下的國家，結果便是眾叛親離。歐盟與日韓都急切與中國合作，更不用說俄羅斯及亞非拉的發展中國家。此所以一帶一路倡議愈來愈落實，成為去美國、去美元的全球化戰略和發展趨勢。

香港失去美國因素，除了多得中國因素外，還可以面對去美國、去美元化大市場的機會。倚傍中國，依循一帶一路戰略，香港的金融市場便多了龐大的新發展機會。全球貿易今後十年40%在亞洲，20%在歐洲，不足20%才在美洲。香港面對的新世界將會是美國佔的份額愈來愈少，而以中國為首的新興國家比重愈來愈大。失去美國，如果能夠深耕歐亞非，當會是香港又一次轉型騰飛的機會。

香港需要的是打掃庭院，做好準備，也即是鞏固政治、經濟、社會的穩定。改革金融體制，排除泡沫風險隱憂，建設防險機制，並且大開中門，廣招各方人才，迎接新來的機遇。

今後再不是以英美為主，香港可以與倫敦聯手打造人民幣離岸市場體系。但更需面對非英語世界，在教育培訓、招攬人才方面要多方開放。俄語系、伊朗語系、阿拉伯語系、西班牙語系、葡萄牙語系，以及亞非拉眾多不同語言文化的國家社會經濟，以及它們不同的法律制度，香港都要同時適應，以造就國際最多元化和包容的金融中心，承接廣州千年國際商都的傳統。