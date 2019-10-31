無論是當局難以「止暴制亂」、難以阻止暴徒大肆破壞建制派的辦事機構，傷害其工作人員，還是近期內暴亂被鎮壓，下個月的區議會選舉都應叫停，皆因上述情形都已令選舉處在一個不公正、不正常的環境裏，一場不公正、不正常的選舉只會讓香港更加撕裂、矛盾更加尖銳複雜，百害而無一利。

知此，為甚麼要夾硬舉行呢？還嫌香港亂得不夠嗎？撕裂得不夠嗎？還嫌暴徒們沒有大顯身手的機會嗎？現在眼睛再瞎的人也可以知道，反修例風波暴亂近五個月不能平息，反中亂港集團和暴徒們把香江府衙打到殘，把建制派、愛國愛港陣營欺負到扁，把中央羞侮得無地自容而不敢還手，加上社會動盪，治安不靖，民氣暴戾，「勇武」稱霸，誰惡誰話事、誰狠誰能贏，這樣的環境能夠舉行公正、公平的選舉嗎？

這樣的環境根本不適合選舉，香江府衙心裏門兒清。但林鄭月娥早已被暴亂嚇破了膽，一再綏靖投降，即使有心叫停選舉，也不敢決斷。他們害怕一旦叫停選舉，會惹來反中亂港集團和暴徒更瘋狂的暴力對待、惹來國際社會的「強烈指摘」。近五個月來，林鄭月娥的綏靖投降，無論是主觀意願還是客觀效果，都是在縱暴、都是在幫助反中亂港勢力發展壯大。這條路線，很快就會在今次區議會選舉中開花結果。

接下來，如果朝廷還是繼續「支持林鄭月娥依法施政」，讓她繼續綏靖求和，容忍她遲遲不能「止暴制亂」，那麼明年香港的立法會選舉，反對派就會收穫更豐碩的果實。這套部署和流程，有人早就定好了，至今進展順利——意想不到的順利！

回歸廿二年，港人看到朝廷的對港工作方針是將「五十年不變誤為五十年不管」，其害大矣！不料，今天發生了香港有史以來最大的暴亂、奪權鬥爭和「顏色革命」，朝廷還是不管！任憑香江府衙「自行處理問題」。而廿二年的實踐和近五個月暴亂都證明，香江府衙根本沒有能力甚至根本無心解決問題，朝廷還可以袖手旁觀嗎？還可以眼睜睜的看着一場不公正的區議會選舉，把香港搞得更亂嗎？