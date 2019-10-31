千夫諾諾，不如一士諤諤。理工大學校長滕錦光日前在畢業禮上拒絕與兩名戴口罩的畢業生握手，令人擊節讚賞。在黑色恐怖氣氛籠罩之下，有些人同流合污，有些人妥協投降，有些人保持沉默，惟滕校長能夠堅持原則，實在難能可貴。有學生批評他「有欠風度」，其實恰恰相反，他展現的正是一個學者和教育家應有的氣節和風度。

反觀中大校長段崇智，為了迎合學生而本末倒置，公然袒護涉及暴力衝擊被捕的學生，更聲稱要譴責「涉嫌不當使用暴力或違反人權」的警務人員。實際上，最應該被譴責的正是這些失職失德的教育工作者，他們在追究警方責任的同時，有沒有先弄清學生為何被捕？學生涉嫌犯法，淪為暴徒，他們不敢直斥其非，譴責暴力，反而曲意逢迎，姑息縱容，這不是愛護學生，而是誤人子弟。相比之下，香港知專設計學院院長王麗蓮在學生圍堵恐嚇之下，仍拒絕發聲明譴責警方，巾幗不讓鬚眉，段崇智寧不感到羞愧？

學校是傳播知識的地方，本來就不應該有政治立場，更不應該成為政治鬥獸場。學生以近乎恐嚇的手段逼校長進行政治表態，已夠荒謬，而校長不分是非，助紂為虐，更是匪夷所思。最諷刺的是，當段崇智堅持自己意見時，學生罵他為「段狗」；而當他妥協投降後，學生即改口稱之為「段爸」。有人更是肉麻當有趣， 將段崇智與蔡元培相提並論，聲稱「喜見蔡元培先生之典範尚存於人間」，簡直是辱沒先賢，蔡元培地下有知，肯定跳起來。

近年大學校園烏煙瘴氣，光怪陸離，或宣揚港獨、或鼓吹暴力、或衝擊校委會、或佔領語文中心、或禁錮老師、或欺凌同學，真可謂禮崩樂壞，斯文掃地。在這場反修例暴亂中，學生更是衝在最前面，不少淪為暴徒，對社會造成極大破壞。究其根源，正是因為教育失敗，也正是因為有太多「段爸」這種人之患。