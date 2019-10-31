今日是萬聖節，有人號召蒙面遊行往蘭桂坊，該區酒吧亦因市道慘淡減少布置，示威暴潮可說是連「嘩鬼」都嚇退。反對派一鼓作氣，不成功不罷休，他們口號是「兄弟爬山，各有各做」，就算是所謂「和理非」和勇武派也表明不割席，故此在凝聚支持度方面，雖其心可誅，亦不能不佩服他們的工夫；反觀建制派則是一盤散沙，不但對政府毫無支援，甚至紛紛劃清界線。

為了即將來臨的區議會選舉，建制政黨為洗底力求低調，部分噤若寒蟬，最近更有功能界別議員公然跳船，惟恐這個無能政府死得不夠慘，還要踩多腳。這名落井下「石」的議員，「身在漢營心在曹」，有迹可尋，當初修訂逃犯例的立法會草案委員會主席鬧雙胞，他無盡力去護航，使到泛民主派有機會拖延；之後他所屬財團放棄發展土地，間接助長反對派攬炒聲勢。他早前接受傳媒訪問時稱不支持修訂《逃犯條例》，又不同意政府堵塞法律漏洞的說法，但因為自己是建制派，所以「收尾都係支持」。他更指年輕人有理想，「五大訴求」是為了「公義、公道、公開、公正」，所以支持獨立調查。這名「反骨仔」更批評政府藥石亂投，錯用房屋政策去解決問題，矛頭直指特首林鄭月娥。

林鄭政府是一艘下沉的鐵達尼號，將會死得人多，建制派最大黨主席李慧琼首當其衝，評分已跌至新低。所謂建制陣營充斥一批為了利益臨時愛國的投機者，政府旺勢的時候他們擦鞋歸邊，現在見勢頭不對，又怕黑色暴力，為求自保，來個華麗轉身又如何，以往便有倒戈推翻廿三條立法的田北俊，今又有「大舊石」變絆腳石，幾可肯定建制派將會愈來愈多人跳船。這些人成事不足，敗事有餘，竟然厚顏說自己是一個「好士兵」，難怪林鄭眼中只有三萬警力可以倚靠。事件又一次證明兩制所託非人，堡壘由內部攻破。