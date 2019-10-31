國旗代表國家民族尊嚴，國民都會珍而重之、敬而畏之，只有在香港，一面國旗輕如鴻毛，被人惡意侮辱仍視作等閒。反修例暴亂期間，有人在沙田拆下五星旗將之塗黑及踐踏，再丟落城門河，涉案暴徒被裁定侮辱國旗罪成，裁判官竟以沒有量刑指引為由，僅判被告二百小時社會服務令。

對比八月份另一宗判案，一名內地漢在美國駐港領事館大閘噴上「中國必勝」字句，尚未噴完「勝」字已遭保安截停，最終法庭判以刑事毀壞罪成，即時監禁四周。一面五星旗抵不上一個美領館大閘，試看今日之特區，竟是誰家之天下！

毀五星旗的判刑是否沒有量刑指引可循？這顯然只是藉口。古思堯曾多次焚燒五星旗和區旗，多次被判入獄，去年三月才被判入獄兩個月。立法會議員鄭松泰在立法會倒插五星旗及區旗，被裁定侮辱國旗及侮辱區旗兩罪罪成，罰款五千元。

反修例暴亂期間，五星旗已多次被肆意塗污或燒毀，港獨之心昭然若揭，情況比鄭松泰及古思堯更惡劣更居心不良，判罰竟然不痛不癢，這不是變相鼓勵是甚麼？

港獨氾濫，暴亂成災，反中亂港集團愈來愈猖狂，歸根究柢是司法包庇配合之故。回歸以來，「愛國愛港受罰、反中亂港有獎」一直是特區主旋律，佔中更將「警察拉人、司法放人」的荒謬一幕發揮到極致。

到了反修例暴亂一役，近五個月間居然沒有一名暴徒被判刑，侮辱國旗又被輕縱，反而一些抵不住人鏈等亂象而訴諸暴力的年老被告卻速判重囚，襲警者更可獲保釋，叫冒着生命危險執法的警員情何以堪？叫渴望社會回復安寧的小市民如何相信司法公正？香港還有重出生天的希望嗎？

香港之所以亂到一發不可收拾，正正因為司法刀把子至今仍掌握在洋人或其代理人手裏，這些人不乏外國國籍者，他們判案會從哪一個國家利益出發，不言自明。事實上，放諸全世界，都沒有一個地方會如香港般畸形，將最重要的司法大權交給外人，司法獨立變成司法獨大，還美其名曰這是高度體現「一國兩制、高度自治、港人治港」，簡直荒天下之大謬。

事實擺在眼前，司法一日不能撥亂反正，香港一日不可能走出政治泥沼，即使今次暴亂平息，不出兩年肯定再爆大鑊，沒完沒了。司法之亂正是所有亂象之源，漢奸黎等人自恃有司法保護傘為所欲為，律政司更是手指拗出不拗入，連證據確鑿的漢奸黎恐嚇東方報業集團記者案都拖延不檢控。中央若繼續聽之任之，香港只能成為外部勢力的天下，「全面管治權」休提矣！