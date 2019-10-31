十月最後一個周日，香港例牌又是一輪打砸燒暴動，無奈無望之中，久違了的前港督衞奕信開腔談香港，為香港亂局帶來一縷清風。衞奕信是著名的中國通兼香港通，他看香港談香港，值得新老港人，尤其是本地一班奴才劣根性太重的政棍好好反思一下。

在上世紀八十年代中督管香港，一手促成香港千億玫瑰園基建大計的衞奕信，近日在英國上議院就香港問題發言，他對香港示威行動持續四個多月頗有感慨，衞奕信的視角從歷史到政治都有。

他說，香港的示威剛開始非常和平，隨後卻出現大量暴力：「曾經的香港不是這樣的」，對香港了解極深的衞奕信認為，過去四個多月的暴力情況，是香港五十年來所未見，言下之意，現在的香港絕非常態。

在英國政界群起指摘香港時，衞奕信為香港說了一番良心話，他看到香港法治不再、秩序混亂的禍害，也看到香港警察承受巨大壓力、家人亦受威脅，衞奕信認為。英國不能亦不應干涉港府！也認為英國對香港政策的做法完全適得其反。

衞奕信的話，對一眾奉英美主子之言為綸音、不斷乞求英美干預香港的泛民政棍，實在是一記響亮的耳光，民主阿婆陳方安生及不斷乞美干預香港的漢奸黎智英是最應該捱這大巴掌的人。

一個英國人都能清清楚楚看到，香港的問題應由主權方解決，英國不應該指手畫腳。為何香港一班政棍卻千方百計拉着前主子的衫尾，死也不願割離英國的連繫呢？除歸咎奴才劣根性難斷，或本就為異族作賊，恐亦難解釋。

衞奕信的發言，對精於謀算的英國政界有一定影響。畢竟英國已在脫歐泥淖中三年多，沒多少餘力去干涉別國。上議院早前雖做戲般討論向持有BNO的港人給予「第二公民身份」，以示支持香港的抗爭，但最後只通過了一個無約束力的動議。耍耍嘴皮子的結果，讓香港的洋奴才們失望絕望了吧。