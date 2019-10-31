有畢業多年的舊生來電，跟我談論反修例風波，師生意見不同，可沒一句爭論，彼此談興甚濃。最後一段話是小伙子說：「老師，原來我們已經談了五個多小時」我一看時鐘，竟然已是凌晨三時，我倆大笑一聲，道了句「晚安」，然後都睡去了。

數周前，筆者任教的專上院校有約百名學生找我對話，要我詳細交代政治立場，我婉言拒絕。實際上，我十分樂意與年輕人交流，但溝通應該有適當場合與基本禮儀。當日年輕人突然闖進課室，口出髒言，不停用雷射筆照我臉面，甚至出手推撞，這不是一所文明大專院校內該有的場面。

同學們，你們知道嗎？如果在那種環境下我仍堅持跟大家對話，片段又流傳出外，要蒙羞的人不會是我吧，反而可能是香港的大專學生們。外面的人會感嘆，為甚麼上世紀的文化大革命，今天還會在香港上演。

若是文明的對談，我時時樂意，尤其是年輕人，就算是一個一個地找我，我也會覺得時間用得甚有價值，五、六個小時一晃眼就過去。跟上述的舊生交談，就讓我對年輕人的心態、社會的面貌，有了更深一層認識。

小伙子後來在英國有名的大學獲一級榮譽畢業，回港後在公立醫院當藥劑師，生活尚算安好，置業沒困難。他坦言告訴我，在抗爭運動中，自己是會上前線挺催淚煙的一群，只差沒打警察和擲汽油彈而已。這孩子還說，在醫護界內，八、九成人都是「黃絲」，今次運動跟他擔當同樣抗爭角色的同事不少，有時院內醫生知道他們的行動，雖不一定參與，也會暗地裏替他們打氣。

特區政府老是以為偌大民怨是來自大眾生活艱難與置業無望，其實不一定，抗爭激烈者，不少是過着安穩日子的一群。這群人真正的心聲是甚麼，我很願意聆聽，管治班子就更應多聽。